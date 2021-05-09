وزير البترول يتابع استعدادات منظومة توزيع المنتجات البترولية خلال العيد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان علي الإجراءات المتخذة من شركات التسويق والتوزيع والنقل للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس مجدي توفيق، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية اضافة الى رؤساء شركات التعاون للبترول ومصر للبترول والنيل لتسويق البترول وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام البترولية.

وشدد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع علي أهمية الاستعداد الكامل لجميع مستودعات تخزين و شحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي و انتظام العمل بها من خلال الورديات علي مدار اليوم .

كما اطمئن علي توافر الأرصدة من المنتجات البترولية و انتظام حركة توزيعها للسوق المحلى بالمعدلات المطلوبة وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات أو في بعض المناطق الجغرافية.

وتابع الملا اجراءات منظومة تأمين منتج البوتاجاز للسوق المحلية خلال تلك الفترة، وتم استعراض موقف ارصدة البوتاجاز و موقف العمل بالمصانع حيث شدد الملا في هذا الاطار علي انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز وعمل المستودعات لتوفير احتياجات المواطنين.

وفي إطار جهود تطوير منظومة شحن وتداول البوتاجاز والحفاظ علي المنتج وزيادة درجات الامان فقد قاربت شركة بتروجاس علي الانتهاء من تطبيق منظومة جديدة تسهم في منع اى فاقد خلال عملية شحن المقطورات الصهريجية بمنتج البوتاجاز في مناطق الشحن وذلك من خلال تركيب وصلات الربط السريعة quick coupling.

واطلع الملا خلال الاجتماع علي استعدادات اسطول نقل المنتجات البترولية و جاهزيته للتعامل مع الاحتياجات الطارئة في مناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية.

كما أكد اهمية المتابعة المتواصلة لعمليات التوزيع من خلال غرف العمليات بهيئة البترول و شركات التوزيع والاستعداد والجاهزية بتطبيق خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة اي متغيرات.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض الآليات والحلول التكنولوجية التي تم الاستعانة بها لضمان كفاءة متابعة ورقابة عمليات التوزيع وموقف الأرصدة من المنتجات، والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS.

كما اطلع الملا أيضا علي الانتهاء من تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة ( sign price) وربطها بالمحطات والتي تقوم بإدخال اي تغيرات آليا في اسعار المنتجات البترولية لكافة المحطات ومنافذ التوزيع المرتبطة بالمنظومة في اطار آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية كل 3 شهور .