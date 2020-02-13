وزير البترول يبحث مع 3 شركات عالمية مشروعاتها في مصر

التعاون يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مجال التصميمات الهندسية والمقاولات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فهد العمارى مدير عام المشروعات بشركة أرامكو السعودية والوفد المرافق على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2020.

وأكد الملا متانة العلاقات المتنامية والمتميزة بين آرامكو وقطاع البترول على كل المستويات، وأن هناك تنسيقاً متكاملاً مع آرامكو فى ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الممتدة منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أن هذا التعاون يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مجال التصميمات الهندسية والمقاولات لزيادة أنشطتها فى السعودية.

ومن جانبه أشاد مدير عام المشروعات بأرامكو بالتعاون بين الجانبين وتنامى العلاقات بين الجانبين وكذلك الأداء المتميز لشركتى المقاولات البترولية المصرية “بتروجت وإنبى” ونجاحهما فى تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لشركة أرامكو وفقاً للمقاييس العالمية.

وعلى هامش المؤتمر أيضاً، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برايان لاركن رئيس الشركة البريطانية المتحدة للزيت والغاز والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض موقف عمل الشركة فى مصر فى منطقة امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن متوسط الإنتاج الحالى لها يبلغ حوالى 8 الآف برميل مكافئ زيت يومياً.

وقال إن خطط العمل خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة الاستثمارات لزيادة إنتاجها لدعم وجودها فى السوق المصرية.

كما استقبل الوزير رئيس شركة إنيرجين اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض برامج الشركة للاستحواذ على أصول شركة أديسون فى مختلف أنحاء العالم ومنها مصر.

وأكد رئيس شركة انيرجين أن الشركة ستركز فى المرحلة القادمة على الاستمرار فى قطاع البترول المصرى فى ظل جاذبيته للاستثمار والفرص الواعدة التى يمتلكها ونتائج الأعمال المتميزة التى حققتها مصر، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.