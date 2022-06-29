وزير البترول يبحث مع وفد من «سوسيتيه جنرال» فرص تمويل مشروعات القطاع

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إيف جايكوب رئيس القطاع الدولى ببنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وإيميريك أرنو الرئيس التنفيذي للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط والوفد المرافق لهما حيث تم بحث موقف المشروعات التي ينفذها قطاع البترول حاليا، والتي يمكن أن يساهم البنك في توفير تمويل لها، فضلا عن بحث استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ “COP27”.

وخلال اللقاء أكد “الملا” أن محفظة أعمال قطاع البترول تتضمن حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والتكرير وغيرها في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث جميع أوجه العمل البترولى .

و أشار إلى توجه الدولة لمنح الفرصة للقطاع الخاص ودعمه وتفعيل دوره في مشروعات الدولة الإستراتيجية.

وأضاف الوزير أن القطاع ينفذ حاليا عدة مشروعات ومبادرات لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالعديد من مواقع العمل البترولى بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر ليتم الإعلان عنها خلال القمة العالمية للمناخ “COP27” القادمة بمدينة شرم الشيخ.

ووجه “الملا” الدعوة للوفد الفرنسي لحضور منتدى مصر للتعدين والذى يعقد الأسبوع القادم بالقاهرة ويعد فرصة متميزة لاستعراض الإصلاحات التي تم إجراؤها بقطاع التعدين والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الاجمالى بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال الثروة المعدنية في مصر.

من جانبه، أكد جايكوب أن البنك الفرنسى يعمل في مصر منذ 40 عاما ويساهم حاليا في عدة مشروعات بمصر ومن ضمنها المساهمة في تمويل مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، مشيدا بقناعة الدولة المصرية واستعدادها الدائم للتطوير في جميع المجالات وأن البنك مهتم بتوسعة محفظة أعماله في مصر ودراسة المشروعات الإستراتيجية المختلفة بقطاع البترول وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة به والتوسع في نشاط التمويل لهذه المشروعات.

وأضاف أن البنك يعمل حاليا على استقطاب خبراء فنيين ومستشارين لمجالات التحول الطاقى وتكنولوجيات خفض الانبعاثات ويرغب فى التعاون مع مصر في المشروعات التي يعمل قطاع البترول عليها حاليا في هذه المجالات.

حضر المباحثات الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات.