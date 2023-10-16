وزير البترول يبحث مع وفد «إندوراما» العالمية فرص الاستثمار بقطاع البتروكيماويات

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إندوراما العالمية، برئاسة أميت لوهيا نائب رئيس الشركة، حيث تمّ بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البتروكيماويات، خاصة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني والأمونيا، فى ظل رغبة الشركة فى الاستثمار بمشروعات القيمة المضافة لقطاع البترول المصري.

خلال اللقاء، أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليًّا عدة مشروعات إستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية لإنتاج منتجات بتروكيماوية بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، بدلًا من تصدير الثروات فى صورتها الخام.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموانئ تمكّنها من التوسع فى مجال تصدير المنتجات البتروكيماوية للأسواق العالمية.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بتنفيذ مثل هذه المشروعات الإستراتيجية المهمة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية؛ لما لها من مردود اقتصادى كبير بالاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة التى تمتلكها الشركات العالمية.

من جانبه أكد نائب رئيس شركة إندوراما أن فريق عمل من الشركة يعمل حاليًّا على عدة اختبارات معملية للخامات التعدينية فى مصر، ودراسات جدوى للمشروعات؛ بهدف تحديد أفضل مجال للاستثمار فى الصناعات القائمة على هذه الخامات.

وشهد اللقاء استعراض نتائج المباحثات بين ممثلي شركتيْ إندوراما وفوسفات مصر لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج حامض الفوسفوريك، بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بينهم،

والمتضمنة مساهمة شركة فوسفات مصر بالمشروع، والوقوف على إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية والدراسات الهندسية الأولية،

والتى جارٍ العمل بها للمشروع من خلال توريد شركة فوسفات مصر خام الفوسفات من مناجم البحر الأحمر، حيث تم إعداد مسوَّدة مذكرة مبدئية لاتفاقية توريد الخام والتنسيق لاختيار موقع تنفيذ المشروع.

كما شهد الاجتماع استعراض آخِر مستجدّات مشروع انتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته، حيث تم تأسيس شركة العلمين لإنتاج السيليكون، بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل.

وتتمثل المرحلة الأولى فى إنتاج السيليكون المعدني، بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن سنويًّا، اعتمادًا على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلًا من تصديره للخارج، وجارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية لاختيار المقاول العام لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتوفير الكهرباء اللازمة للمشروع من مصادر جديدة ومتجددة.

وتسعى شركة إندوراما للاستثمار فى المرحلتين الثانية والثالثة لإنتاج البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة، اعتمادًا على توافر المواد الخام الأساسية؛ المتمثلة فى السيليكون المعدنى، والميثانول، وحامض الهيدروكلوريك، ويدخل منتج البولي سيليكون فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية.

فيما تتمثل المرحلة الرابعة فى إنشاء مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية لإنتاج منتجات نهائية، وهى المواد العازلة، والمواد اللاصقة، والمواد الرابطة، والمطاط.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، والدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، والمهندس محمد زكى نائب رئيس إيكم للعمليات.