وزير البترول يبحث مع نظيريه الإسرائيلى والأمريكى تطورات التعاون فى مجال الغاز الطبيعى

على هامش زيارته الحالية لواشنطن في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدي غاز شرق المتوسط والتي نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش زيارته الحالية لواشنطن في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدي غاز شرق المتوسط والتي نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة بمشاركة رفيعة المستوى ضمت دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلى .

كما ضم اللقاء ستليوس هيموناس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة القبرصية وارماندو فاريتشيو السفير الايطالى بالولايات المتحدة وأسامة مبارز رئيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدي وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة لشئون الشرق الأوسط وبحضور مسؤولى وقيادات الغرفة الأمريكية للتجارة بواشنطن.



واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية خلال جلسة العمل الأولى بالمائدة المستديرة التطورات الأخيرة للتعاون الإقليمى فى مجال الغاز الطبيعى . وزير البترول خلال المائدة المستديرة لمنتدى غاز المتوسط

كما تم استعراض مساهمة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه كمنظمة دولية مقرها القاهرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية في مجال الغاز الطبيعي بين دول المنطقة .

وتمت الإشارة لدور المنتدى فى استغلال الثروات الطبيعية ومواد الغاز لصالح شعوب المنطقة.

وأشار وزير البترول طارق الملا الى أهمية الخطوة التي جرت بتوقيع دول المنتدي بالاحرف الأولي علي الميثاق الخاص بانشاء المنتدي كمنظمة دولية .

وقال إن ذلك يؤكد ان المنتدي يمضي بخطوات ثابتة علي الطريق الصحيح ليكون من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال صناعة الطاقة .

الملا: الشرق المتوسط أصبحت محط أنظار العالم

وتابع أن منطقة شرق المتوسط اصبحت محل انظار العالم بعد الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في دولها .

وقال ان الدول بدأت فعلياً تحت مظلة هذا المنتدي في العمل على الاستفادة بما لديها من فرص متميزة لتحقيق المنافع المشتركة واستثمار موارد الغاز والبنى التحتية لصالح رخاء و رفاهية الشعوب.

ولفت الملا الي ان المنتدي يمثل نموذج ناجح للاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما ناقش المشاركون خلال الاجتماع دور اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي تم انشاءها كمنصة حوار دائم داخل المنتدي .

وناقش كيفية التعاون من خلالها بين الكيانات التنفيذية والحكومية من جهة و القطاع الخاص والشركات والمستثمرين من جهة اخري بما يسهم في تحقيق اهداف المنتدي بشكل فعال .