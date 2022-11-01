وزير البترول يبحث مع «مبادلة الإماراتية» فرص استثمار جديدة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المسئولين بشركة مبادلة الإماراتية التي تستثمر بقطاع البترول والغاز المصرى ضمت مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الامارات بشركة مبادلة للاستثمار ومنصور آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول “أديبك 2022”.

وشهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في مجالات البحث والإنتاج للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ومشروعات الاستكشاف الجديدة بالبحر الأحمر، وكذلك مشروع سوميد لنقل وتداول البترول، إضافة إلى بحث أفاق تعظيم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها الشركة الإماراتية في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر.

وأشاد المهندس طارق الملا خلال المباحثات بحرص شركة مبادلة على تعزيز تواجدها الاستثمارى في مصر الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الغاز والطاقات منخفضة الانبعاثات كخيارات مهمة لتأمين إمدادات الطاقة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد، لافتا إلى نجاح التعاون بشكل ملحوظ بين الجانبين في مشروع سوميد أو كشريك للشركات العالمية في مناطق الامتياز للبحث والإنتاج بالبحرين المتوسط والأحمر.

ومن جانبه أكد مصبح الكعبى اهتمام مبادلة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في تنفيذ مشروعات في مجال الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى الطاقة المتجددة وأنها بصدد افتتاح مقر إقليمي لها في مصر ليواكب استراتيجية عملها الطموح.

ولفت الكعبى إلى أن الاستراتيجية الجديدة لشركة مبادلة للطاقة تهدف للقيام بدور رئيسي وفعال في مجال تحول الطاقة، مشيرا الى إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة “مبادلة للطاقة” والتي تعكس توجه الشركة لتعزيز إسهاماتها في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات.