وزير البترول يبحث مع «لوك أويل» الروسية زيادة حجم أعمالها في مصر

600 مليون دولار إجمالى استثماراتها وتعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عامًا

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، دينيس روجاشيف نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والوفد المرافق له، حيث تم بحث مشروعات الشركة فى مصر، خاصة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام قوي منها بالتوسع فى استثماراتها بمصر.

خلال اللقاء أكد وزير البترول أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه التقى رئيس لوك أويل على هامش مؤتمر أديبك بالإمارات، الشهر الماضى، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة فى مصر.

كما أكد وزير البترول استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية، وأنه تم خلال اللقاء استعراض تطور أعمال الشركة الحالية فى مصر بمنطقتي امتيازها عش الملاحة ومليحة.

من جانبه أكد دينيس أن لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار، وحاليًّا تعمل فى منطقة عش الملاحة، وأيضًا فى منطقة مليحة، بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية.

وأكد أنه تم، خلال اللقاء، مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلى مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها بمصر فى ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة، خاصة أن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية.

ولفت إلى أن الشركة تتمتع بكل الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول فى مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة فى المزايدات التى يتم طرحها بمصر، مؤكدًا أن شهية الشركة مفتوحة للعمل فى مصر.