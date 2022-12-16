وزير البترول يبحث مع «لوك أويل» الروسية تعزيز استثماراتها فى مصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إيفان رومانوفسكى ، نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية لشئون الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا لبحث الاستثمارات الحالية للشركة فى عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز فى مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية ، ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة فى ظل اهتمامها بالتوسع فى مناطق امتياز جديدة.

شهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية والتى شملت منطقة غرب عش الملاحة ، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتى تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف ، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التى تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إينى الإيطالية.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول ولوك أويل ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة، لافتاُ إلى أن وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها فى البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس شركة لوك أويل لشئون الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتى تشمل مناطق امتيازها الثلاث فى مصر، مؤكداً أن لوك أويل تسعى لتعزيز تواجدها فى مصر من خلال شراكة فى مناطق امتياز جديدة .

كما تطرق إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتى شملت نشاط لوك أويل فى مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة ESP المستخدمة فى مشروعات البترول والغاز والتى أحرزت فيه تقدماً يستند إلى أسعارها التنافسية والجودة .