وزير البترول يبحث مع سينوبك الصينية الفرص الاستثمارية

خاص بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، مع لينج ييكن نائب رئيس شركة سيبوبك الصينبية أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة أنشطة صناعة البترول والتكرير والبتروكيماويات. حضر اللقاء بحسب بيان وزارة البترول، المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفي

خاص

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، مع لينج ييكن نائب رئيس شركة سيبوبك الصينبية أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة أنشطة صناعة البترول والتكرير والبتروكيماويات.

حضر اللقاء بحسب بيان وزارة البترول، المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأوضح وزير البترول أن هناك فرص واعدة أمام الشركة الصينية لتحقيق النجاح وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة سواء في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والإنتاج أو فى صناعة التكرير والبتروكيماويات.

وطالب الوزير خلال اللقاء باتخاذ خطوات فعلية وتنفيذها على أرض الواقع لاستمرار التعاون المشترك واستغلال الفرص الاستثمارية والخبرة الصينية في هذه المجالات.

ولفت وزير البترول طارق الملا إلى أن هناك شراكة جيدة مع سينوبك منذ استحواذها على نسبة 33% من منطقة امتياز شركة أباتشى الأمريكية بالصحراء الغربية ومشاركتها في تأسيس شركة سينوثروة للحفر مناصفة مع شركة ثروة للبترول.

ومن جانبه، أبدى نائب رئيس سينوبك اهتمام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر خاصة، وأن مصر تُعد مركزاً تجارياً عالمياً.

وأوضح أن هناك بالفعل عدد من المشروعات البترولية الواعدة في السوق المصرى التي يتم دراستها من قبل عدد من الخبراء والمستشارين الصينين للاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة لاستغلال خبرة الشركة الكبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وفى نهاية اللقاء وجه نائب رئيس سينوبك نيابة عن رئيس الشركة الدعوة لوزير البترول لزيارة الصين للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والخبرات فى مصانع ومعامل التكرير التابعة للشركة والتسهيلات البترولية هناك .