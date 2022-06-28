وزير البترول يبحث مع «سكاتك» النرويجية التعاون في إنتاج الأمونيا الخضراء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في حلول ومشروعات الطاقة الخضراء، والوفد المرافق بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة.

شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع الشركة النرويجية خلال الفترة المقبلة .

وأكد المهندس طارق الملا أن الدولة المصرية تدعم بقوة التعاون مع كل الشركات العالمية التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في مجال الطاقة الخضراء، وخفض الانبعاثات، بما يساعد على نجاح استراتيجيات الدولة لتكون من أهم الأسواق في هذا المجال، ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكل مصادرها.

وأشار “الملا” إلى أن جهود تنمية الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع البترول تعد جزءًا أصيلًا من توجه الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغير المناخى، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الشركة النرويجية بعد استكشاف وتقييم الفرص الممكنة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون والتشاور المكثف مع أبرز الشركات العالمية التي توفر التكنولوجيا والحلول الخاصة بذلك، من أجل دراسة الفرص ووضعها موضع التنفيذ الفعلى.

من جانبه، أشار رئيس الشركة النرويجية إلى الاهتمام المتبادل بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، والذى تم تتويجه بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادى لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وأعرب عن اعتزازه بأعمال الشركة في مصر في مجال حلول ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على بدء العمل بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الممكنة في إنتاج الأمونيا الخضراء، عبر استغلال القدرات المتاحة في ضوء اهتمام الشركة النرويجية بالتعاون مع قطاع البترول في هذا المجال، ومتابعة وتقييم النتائج من أجل وضع الفرص ذات الجدوى موضع التنفيذ.

حضر اللقاء الكيميائى سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء والمهندس محمد عامر المدير الإقليمى للشركة النرويجية بأفريقيا والشرق الأوسط.