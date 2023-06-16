وزير البترول يبحث مع «بيكرهيوز» العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن في إطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر، حيث عقد الملا لقاءً مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج، في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذي يعكس التكامل وتضافر الجهود في هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية .

.. ويبحث مع بنك نيويورك ميلون إنترناشيونال فرص التعاون في تمويل مشروعات خفض الكربون

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع هاني قبلاوي، رئيس بنك “نيويورك ميلون إنترناشيونال” وغادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولي القطاعات بالبنك.

وتناول اللقاء جهود وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، حيث أكد “الملا” أهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر للإسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون.

وأشار إلى الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية في هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاج إليها العالم للنمو والازدهار بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

ورحب رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وبحث الفرص والمشروعات التي يمكن أن يساهم في تمويلها في مجال خفض الانبعاثات.