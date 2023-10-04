وزير البترول يبحث مع إكسون موبيل جهود الإسراع فى تنمية امتيازاتها بمصر

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف وتم خلاله استعراض نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر انرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثاً، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين، وحرص اكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

ومن جانبه أعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة فى مجال البحث والاستكشاف في مصر، خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة “إس إل بي”، تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين ، ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع وبرامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ.

وأثنى الملا على دراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

وتناول اللقاء التعاون الجاري مع أس إل بي في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان، خاصة أن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.