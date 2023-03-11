وزير البترول يبحث في واشنطن تحقيق أمن الطاقة وتعزيز التعاون

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال و المؤسسات البحثية والفكرية والمسئولين بوزارة الطاقة و نواب الكونجرس، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة .

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنمية موارد الطاقة و دفع جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز في أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 ، والعمل علي دفع جهود التكامل الإقليمي في استغلال موارد الطاقة و الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة.

وزير البترول يلتقي المسئولين التنفيذيين بالشركات الامريكية في المائدة المستديرة لمجلس الاعمال وغرفة التجارة

و خلال لقاء المائدة المستديرة الذي حضره الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي و غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، ألقي الملا كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية استثمارا لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ،

.ولفت إلى أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام ٢٠١٨ لإطلاق منتدي غاز شرق المتوسط و ما نتج عنه من تكامل إقليمي فعال في تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز و واستغلالها بالمنطقة.

وتابع الملا خلال اللقاء الذي حضره كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية أن التعاون والشراكات الاستثمارية يلعبان دوراً بارزا في إنجاح جهود مصر بمنطقة شرق المتوسط و توفير المزيد من إمدادات الطاقة و كذلك تسريع وتيرة الاستثمار في التحول الأخضر،

وقال إن مصر عملت بقوة منذ عام ٢٠١٦ على تنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح في قطاع البترول والغاز وتطويره وتحديثه والتي صنعت تحولا إيجابيا وقصة نجاح كبيرة في قطاع الغاز الطبيعى من العجز الي الاكتفاء والتصدير و تداول وتجارة الغاز إقليميا كمركز محوري .

لفت إلى أن كل ذلك يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الامريكية للاستثمار في مصر وتنمية أعمالها خاصة في قطاع الغاز الطبيعى الذي يتزايد عليه الطلب العالمي خاصة في ظل التحول الطاقي .

الملا يبحث مع نائب وزيرة الطاقة الامريكية الاسراع بوتيرة التعاون

كما أكد الوزير خلال لقائه مع ديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الأمريكية على أهمية الشراكات الحالية مع الجانب الأمريكي والشركات الإمريكية للإسراع بتحقيق التنمية المستدامة و خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز و الإسهام في توطين التكنولوجيا الخاصة بها في مصر.

ويتماشي ذلك مع ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 من تحولات إيجابية في هذا الصدد من خلال مناقشات يوم إزالة الكربون التي وضعت صناعة البترول والغاز كمشارك في حلول التغير المناخي، وفق الوزير.

واستعرض اللقاء سبل الإسراع بوتيرة التعاون المشترك في إطار العديد من المبادرات التي تمثل أهمية لتوفير الخبرات و الدعم التقني في مجال خفض الانبعاثات.

و تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات عمل منتدي غاز شرق المتوسط الذي تشارك فيه الولايات المتحدة كعضو مراقب.

الملا يلتقي مع نائبين بالكونجرس الأمريكي

كما عقد المهندس طارق الملا لقائين مع عضوي الكونجرس توماس كين و بيل كيتنج حيث تم مناقشة سبل دفع التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة وخاصة التحول الطاقي وإزالة الكربون، والدور الإقليمي الحالي لمصر كمركز لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الملا خلال لقائيه مع نائبي الكونجرس أهمية ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 في مصر من مستجدات بشأن وضع صناعة البترول والغاز في دائرة حلول التغير المناخي في ضوء نتائج يوم إزالة الكربون بالمؤتمر .

ولفت إلى أهمية الإسراع بتوفير التكنولوجيا والتطبيقات اللازمة لخفض الكربون لدعم مصر والدول الإفريقية في مساعيها الجادة في هذا المجال.

كما استعرض الاستراتيجية التي تنفذها مصر لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون في قطاع الطاقة و الاستثمار في الطاقات الخضراء كالهيدروجين في ضوء المقومات التي تمتلكها مصر .

وعلي جانب آخر حضر المهندس طارق الملا في اللقاء الذي نظمه معهد ويلسون سنتر للفكر في واشنطن للوزير والذي يعد أحد المؤسسات البحثية التي أنشأها الكونجرس منذ عقود للمشاركة في معالجة القضايا والتحديات السياسية من خلال البحث والدراسات والحوار الفكري للعلماء لدعم السياسيين.