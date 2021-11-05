وزير البترول يبحث فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمجال تصدير الغاز

على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ فى جلاسكو باسكتلندا

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبى كادري سيمسون، التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في إطار منتدى غاز شرق المتوسط ومن خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط.

كما بحث الوزير مع المفوضة الأوروبية سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى لدعم استضافةمصر لقمة المناخ المقبلة Cop 27 في مدينة شرم الشيخ، العام المقبل، في إطار العمل على إنجاح هذا الحدث.

وتم، خلال اللقاء، استعراض دور مصر في منطقة شرق المتوسط كداعم رئيسي للاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعى التي تم اكتشافها بالمنطقة بما يعود بالرخاء على الشعوب ويسهم في تأمين إمدادات الغاز للسوق الأوروبية.

وأضاف وزير البترول أن البنية الأساسية التي تنفرد بها مصر في المنطقة متمثلة في مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط تعد ركيزة أساسية في تعزيز خطط نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأكد الملا أن دعم الاتحاد الأوروبى لمنتدى غاز شرق المتوسط منذ خطواته الأولى يعكس علاقات التعاون المتميز مع مصر التي أطلقت مبادرة تأسيس المنتدى واستضافته بالقاهرة.

ولفت إلى الأهمية التي تُوليها للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، خاصة أن السوق الأوروبية هي المستهلك النهائي للغاز الطبيعى المنتَج من حقول شرق المتوسط.

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، ما تم عرضه من خطط لمصر في فعاليات قمة المناخ الحالية، مشيرًا إلى إستراتيجية مصر الحالية تجاه التحول في مجال الطاقة، في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية لمكافحة التغير المناخي.

ونوه بأن الإستراتيجية المصرية تتبنى التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وأعرب الملا عن تطلع مصر لمدّ نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى في استضافة مصر قمة المناخ المقبلة Cop27 في شرم الشيخ، العام المقبل، بما يعزز فرص النجاح في استضافة الحدث الدولي الهام.

كما تطرَّق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بمصر للحفاظ على الموارد، إلى جانب مشروعات تطوير مصافي تكرير البترول لإنتاج منتجات عالية القيمة ومطابقة للمواصفات الأوروبية يورو 5 لمنع الانبعاثات.

وأكد تطلع مصر لاستمرار الدعم الفني والمالى من الاتحاد الأوروبى لتلك المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الوقود والحفاظ على البيئة والموارد.

من جانبها أكدت مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبى أهمية الجهود المصرية الرائدة في منطقة شرق المتوسط لدعم الشراكة بين دول المنطقة فى نقل الغاز الطبيعي لأوروبا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبى يعمل منذ بداية الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، على بذل كل الجهود لدعم الشراكة وعلاقات التعاون في إطاره.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبى يستهدف تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة ومساندة الجهود المصرية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.

في ختام اللقاء وجّه المهندس طارق الملا الدعوة للمفوضة الأوروبية للمشاركة في فعاليات مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 العام المقبل.