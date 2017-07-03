وزير البترول يبحث تطورات عمل فيجاس في مصر

نسمة بيومي: التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلا من ديفيد ايفانز الرئيس التنفيذى لشركة فيجاس اليونانية، ولوكاس تريبلبولس، نائب رئيس الشركة بحضور المهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول والجيولوجى أشرف فرج رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات والاستكشاف. وخلال اللقاء تم استعرا

نسمة بيومي:

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلا من ديفيد ايفانز الرئيس التنفيذى لشركة فيجاس اليونانية، ولوكاس تريبلبولس، نائب رئيس الشركة بحضور المهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول والجيولوجى أشرف فرج رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات والاستكشاف.

وخلال اللقاء تم استعراض برامج عمل الشركة فى منطقة امتيازها بشرق لاجيا بسيناء، والتى تشمل أعمال مسح سيزمى ثنائى الأبعاد لمساحة حوالى 500 كيلو متر مربع ومعالجته، إضافة إلى أعمال معالجة وتطهير الألغام بالمنطقة، وعمل دراسات جيوكيميائية بجانب دراسات حقلية.

كما تم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وزيادة أنشطتها.

وأكد رئيس شركة فيجاس عن رغبة الشركة في زيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة والمشاركة في المزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول المصرى للبحث عن البترول والغاز، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخراً والتي أعادت رسم خريطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مختلف مناطق مصر سواء البرية أو في المياة العميقة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة فيجاس من الشركات التي لها باع طويل في هذا المجال ، وحققت خلال فترة عملها الممتد داخل مصر منذ سنوات نجاحات كثيرة في مجال البحث والاستكشاف.