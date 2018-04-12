وزير البترول يبحث التعاون العربي في الهند

نسمة بيومى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول، والثروة المعدنية سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء المنظمات الدولية على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهى خلال اليوم…

نسمة بيومى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول، والثروة المعدنية سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء المنظمات الدولية على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهى خلال اليوم الثانى من أعمال المنتدى الذي يعقد على مدار 3 أيام.

التقى الملا بالمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى لبحث العلاقات المصرية السعودية في مجال البترول والثروة المعدنية، وأكد الملا أن هناك العديد من أوجه التعاون الجديدة خلال المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال المسح السيزمى بمنطقة البحر الأحمر نظرا لتقارب التركيب الجيولوجى بهذه المنطقة بما يسهم في دعم جهود مصر لبدء نشاط البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية في مياهها الإقليمية بالبحر الأحمر ،

وأضاف الملا أنه بحث مع نظيره السعودى الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجالات البترول والتعدين وأنشطة الاستكشاف بما يتيح مشاركة وتبادل المعلومات الخاصة بهذه المجالات بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات وتبادل خبرات الشركات السعودية للبتروكيماويات مع الشركات المصرية، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة بين شركات البترول المصرية والشركات السعودية العاملة في مجالات البترول والتعدين.

ومن جانبه أكد الوزير خالد الفالح أن تعزيز التعاون مع مصر في كافة مجالات الصناعة البترولية يحظى بكامل الدعم السياسى مشيراً الى حث المستثمرين في المملكة للاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة في مصر، مضيفاً انه سيتم ارسال وفد سعودى يضم مجموعة من الشركات العاملة في مجال التعدين بالمملكة الى مصر لبحث فرص فتح افاق التعاون في هذه المجال الواعد ، وقدم الوزير الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة الرياض لبحث مجالات التعاون بين الجانبين وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة الجارى الاعداد لها في مجالات البترول والتعدين.

وعلى جانب آخر بحث الملا مع نظيره الجزائري المهندس مصطفى قيتونى سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في صناعة البترول والغاز وزيادة مجالات العمل البترولي المشترك بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة في ظل وجود فرص عديدة لتعزيز الشراكة في ضوء الطفرة التي تشهدها صناعة البترول في كلا البلدين ونجاحات الشركات المصرية في تنفيذ وانشاء مشروعات الغاز الطبيعى بالجزائر.

كما بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره البحريني الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة الفرص المتاحة لفتح افاق التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز في ظل تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في هذا المجال الحيوى والعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين .

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الهندى بحضور المهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير والسفير المصرى بالهند حاتم تاج الدين وعدد من شركات البترول الهندية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعى ، حيث تم استعراض سبل التعاون والاستفادة من خبرات الشركات الهندية في صناعة البتروكيماويات في ضوء خطة مصر للتوسع في هذه الصناعة ، بالإضافة الى بحث التعاون المشترك في مشروعات التكرير والتصنيع والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة هذه المشروعات في ظل قيام الهند ببناء اضخم مجمع لتكرير البترول بالتعاون مع السعودية .

ومن جانبه أشار وزير البترول والغاز الهندى ان بلاده تتطلع لفتح مجالات تعاون جديدة مع مصر في مجال الغاز الطبيعى في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر والطفرة التي حققتها في صناعة الغاز لافتاً الى ان بلاده مستوردة للغاز بشكل كبير لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية .

كما بحث الملا مع سكرتير عام منتدى الطاقة العالمى الدكتور صن اكسيا نشينج أوضاع سوق البترول العالمية وتطورات الأسعار ودعم التعاون بين المنتجين والمستوردين الأعضاء في المنتدى وسبل تحقيق الاستقرار للأسواق وتوازن أسعار البترول ، ووجه سكرتير عام المنتدى الدعوة لمصر للتواجد بشكل دائم في الاجتماعات الوزارية للمنتدى في ظل دور مصر المتنامى في مجال الغاز الطبيعى ، وتم الاتفاق على أن تستضيف القاهرة الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى.

وعلى جانب آخر التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إيربان روسناك السكرتير العام لمنظمة الدول الناقلة للطاقة ( IEC ) التي تختص بوضع قواعد واسس التعامل بين مُصدرى المنتجات البترولية والموردين والمستوردين والدول التي يتم النقل من خلالها بالإضافة الى اقرارضوابط النقل والتسليم للمنتجات البترولية ، وطلب السكرتير العام للمنظمة خلال اللقاء انضمام مصر للمنظمة بصفة مراقب للاجتماعات والقرارات الصادرة عنها.