وزير البترول يؤكد تأمين احتياجات الصعيد من الوقود وتطوير منظومة التوزيع

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج عمل تطوير الأنشطة البترولية بجميع محافظات الصعيد واستدامة تأمين احتياجاته من المنتجات البترولية واستمرار تحسين كفاءة منظومة نقل وتوزيع الوقود.

وذلك من خلال تطوير ورفع مستوى الخدمة فى محطات التموين والمستودعات القائمة وزيادة المنافذ التسويقية وإنشاء محطات تموين وخدمة جديدة على الطرق الحيوية في مداخل ومخارج المدن خاصة التى تتسم بمعدلات مرتفعة فى استهلاك الوقود .

وشدد وزير البترول على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة لمحافظات صعيد مصر، مطالبا بتعظيم الأنشطة التخصيصية لشركات التوزيع مثل نشاط تموين السفن والطائرات .

وقال وزير البترول إن تلك الأنشطة تعتبر موردا دولاريا يعظم من الإيرادات واقتصاديات تلك الشركات، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والمعدات ورفع كفاءة الموارد البشرية .

وأضاف أن ذلك يتم عبر استخدام أحدث التكنولوجيات لتعزيز قدراتهم الفنية، مشددا على جدوى المتابعة المستمرة لأعمال نقل وتوزيع الوقود.

وأكد جدوى الالتزام الصارم بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس .

وحضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول .

كما حضرت الاجتماع المحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

النيل للبترول : نمتلك 68 محطة بنزين و27 سيارة صهريجية

وخلال الاجتماع استعرض المهندس ناصر شومان رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال أمام وزير البترول المهندس طارق الملا، موضحا أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود .

وارتفعت عدد محطات الشركة عقب دخول محطة جحدم بأسيوط ومحطة القرنة بالأقصر خلال العام .

ويبلغ أسطول الشركة من السيارات الصهريجية 27 سيارة ذات سعات مختلفة .

وتهدف الشركة لتأمين وصول المنتجات البترولية وسرعة تلبية احتياجات محطات الشركة وعملائها.

وأضاف أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والغردقة ونوبيع.

وتضم الموانئ أيضا شرم الشيخ وسفاجا والسويس سفاجا ، ومن نشاط تموين الطائرات بمطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج والعلمين.

17 محطة مستهدفة خلال 2020 وتعاون مشترك مع شركات تحويل غاز السيارات

كما استعرض أهم ملامح الخطة المستهدفة خلال عام 2020 ، حيث أوضح أنه من المخطط تشغيل 17 محطة تموين وخدمة جديدة، وتتضمن خطة الشركة إنشاء محطات مشتركة مع شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .

وتهدف إلى توريد وحدتين لتموين الطائرات وتعد هذه الوحدات هى الأولى فى مصر التى تعمل طبقاً للمواصفات البيئية القياسية للوقود .

وكشف عن اعتماد الشركة بمنطقة جنوب الوادى من سلطة الطيران المدنى كمركز معتمد للتدريب على الخدمات الفنية لتموين الطائرات لمطارات جنوب الوادى .

وأكد توسع الشركة فى مجال تموين السفن ، كما تقوم الشركة بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أنشطة تصنيع وإنتاج الزيوت والكيماويات بأعلى معايير الجودة .