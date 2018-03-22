وزير البترول والمرشح الرئاسى موسى مصطفى أهم ضيوف توك شو الليلة

رحاب صبحىمصطفى قمر فى "عائشة" على صدى البلديحل النجم مصطفى قمر ضيفًا على برنامج "عائشة"، الذى يعرض على قناة "صدى البلد" فى العاشرة مساءً، الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، ويتحدث "قمر" عن مسيرته الفنية، ويغنى أجمل أغنياته ويروى كواليس وأسرارًا جديدة عن علاقته بنجوم جيله، واتجاهه للتمثيل، وتفاصي

رحاب صبحى





مصطفى قمر فى “عائشة” على صدى البلد

يحل النجم مصطفى قمر ضيفًا على برنامج “عائشة”، الذى يعرض على قناة “صدى البلد” فى العاشرة مساءً، الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، ويتحدث “قمر” عن مسيرته الفنية، ويغنى أجمل أغنياته ويروى كواليس وأسرارًا جديدة عن علاقته بنجوم جيله، واتجاهه للتمثيل، وتفاصيل أخرى كثيرة، وأيضًا أعماله السينمائية الناجحة.

وفاء عامر فى “مصر النهاردة” على الأولى

تحل الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج “مصر النهاردة”، والذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، فى العاشرة مساءً، على القناة الأولى، وتتحدث وفاء عامر عن مسلسل الطوفان، والعلاقة بين المسلسل وقصة حقيقية عاشتها، وأيضًا عن النجم محمد رمضان والعمل الذي يجمعهما رمضان المقبل، وتفتح قلبها للتحدث عن كفاحها وحياتها الشخصية وزوجها المنتج محمد فوزي وابنها عمر وشقيقتها أيتن عامر وأيضًا تتحدث فى السياسة وغيرها من الموضوعات الفنية والاجتماعية.





أسرة الشهيد العقيد رامى حسنين فى “90 دقيقة ” على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، أسرة الشهيد العقيد رامى حسنين قائد كتيبة 103 صاعقة، فى حلقة خاصة، ضمن سلسلة حوارات 90 دقيقة مع أسر الشهداء الأبطال الذين يقدمون تضحيات وبطوﻻت من أجل مصر والمصريين.

ويشارك فى الحوار كل من المهندس محمد حسنين والد الشهيد، والدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد، وابنتيه نورسين ودارين وحسنين محمد شقيق الشهيد.

وتكشف أسرة الشهيد البطل أسرارًا وكواليس تُعرض لأول مرة عن حياة الشهيد البطل رامى حسنين وكيف كانت علاقته بتلاميذه كل من الشهيد البطل أحمد المنسى والشهيد البطل أحمد الشبراوى.

موسى مصطفى موسى فى “الحياة اليوم”

يستضيف الإعلامى تامر أمين، فى برنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، فى السابعة مساءً، المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، ويتحدث عن استعداداته الأخيرة قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية فى الداخل، وموقفه من دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية ومحاولات تشويه الانتخابات فى الخارج.

ويتطرق الحوار مع المرشح الرئاسى مصطفى موسى إلى عرض ملامح برنامجه الانتخابى، ورؤيته للسنوات المقبلة، كما يستعرض أولوياته حال فوزه بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.

وزير البترول فى “مساء DMC”

يستضيف الإعلامى أسامة كمال، فى العاشرة مساءً، على قناة DMC، المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، ليكشف خلال الحلقة، كيف تحولت مصر لمركز إقليمى للطاقة، ومن هم المنافسون، وهل ننتظر المزيد من الاكتشافات فى 2018، وماذا عن الكوادر المصرية المؤهلة لتحقيق مزيد من الاكتشافات.

وتأمل وزارة البترول فى إضافة نحو 1.7 مليار قدم جديدة من الغاز الطبيعى، من خلال عدة مشروعات سيتم ربطها على الإنتاج خلال العام الحالى 2018، ويأتى على رأس هذه المشروعات إكمال المرحلة الأولى من حقل ظهر، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة فى كل من حقل نورس بدلتا النيل وأيضًا حقل أتول.