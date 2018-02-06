وزير البترول: هناك فرص جيدة للتنقيب فى مناطق برية وبحرية

نسمة بيومىرأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعيات العامة لشركات خالدة وقارون وبترول أبو قير لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/2019 بحضور وكيلى أول الوزارة للبترول والغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة ا

نسمة بيومى

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعيات العامة لشركات خالدة وقارون وبترول أبو قير لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/2019 بحضور وكيلى أول الوزارة للبترول والغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورئيسا شركتى أباتشى الأمريكية وأديسون الإيطالية ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .

وأكد الملا على أن هناك فرصاً جيدة للبحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية

وطالب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق اكتشافات جديدة ومواجهة التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وذلك بالتنسيق مع هيئة البترول وإيجاس لوضع خطط وبرامج قابلة للتطبيق .

وأشار الى ان هناك جدية وتنافسية من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر في ضوء النتائج المتميزة التي تحققت مؤخراً، بالإضافة إلى التزام الشركات المشتركة بالخطط والبرامج الاستثمارية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة،وهو ما ينعكس إيجابياً على تحقيق زيادة حقيقية فى إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز،مشيداً بأداء ودعم الشركاء الأجانب فى تحقيق ذلك .

واستعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة خالدة للبترول أهم ما حققته الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 ، حيث أوضح أنه تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية تم حفرها بنسبة نجاح تصل إلى 70% ، كما تم استكمال برنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد فى مناطق غرب كلابشة ، وبالنسبة لنشاط التنمية أشار إلى أنه تم حفر 24 بئراً تنموياً لزيادة الإنتاج من خلال تنمية الاحتياطيات المؤكدة .

وأوضح أنه من المخطط الانتهاء من عدة مشروعات من أهمها مشروع تطوير محطة كلابشة (المرحلة الأولى) والمرحلة الثانية من تطوير محطة بتاح وتطوير آبار حقل مينيس ، وبالنسبة للعام المالى 2018/2019

وكشف رئيس الشركة أنه من المخطط حفر 28 بئر استكشافية منها 3 آبار فى منطقة امتياز سيوة ، وإكمال برنامج المعالجة السيزمية لمناطق غرب كلابشة وشوشان ، كما أنه من المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومى حوالى 129 ألف برميل زيت خام وحوالى 8ر26 ألف برميل متكثفات و1500 برميل بوتاجاز و820 مليون قدم مكعب غاز طبيعى .

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول خطة عمل الشركة لتعزيز الإنتاج خلال النصف الثانى من عام 2017/2018 بمناطق عملها بالصحراء الغربية.

وأضاف أنه تم حفر 11 بئراً تنموياً ومن المستهدف حفر 8 آبار تنموية جديدة بالإضافة الى بئر استكشافى،مشيراً إلى أنه تم ادخال تقنية جديدة للحفر تسمى الحفر بمواسير القيسون (Casing) فى منطقة بنى سويف غرب النيل فى 3 آبار ومن المتوقع أن تساهم فى ترشيد نفقات ووقت الحفر بعد اكتمال برنامج الحفر .

وأشار إلى أنه من المخطط إنتاج حوالى 9ر11 مليون برميل زيت خام خلال العام المالى 2018/2019 والذى سيشهد نشاطاً موسعاً بحفر 22 بئراً،لافتاً إلى إهتمام الشركة بالقيم الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية والابتكار واخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة وذلك انطلاقا من مسئوليتها في تنفيذ رؤى وزارة البترول في هذه المجالات .

واستعرض المهندس علاء الدين فتحى رئيس شركة بترول أبو قير برنامج عمل الشركة خلال العام المالى 2018/2019 ، حيث أوضح أنه من المخطط أن يبلغ إنتاج الشركة حوالى 34ر18 مليون برميل مكافئ زيت بمعدل إنتاج يومى 8ر51 مليون برميل مكافئ زيت

وأكد أن أعمال أنشطة صيانة الحقول المخططة ستساهم فى زيادة الإنتاج من الغاز والمتكثفات،وأضاف أنه سيتم حفر بئر استكشافى في حقل شمال أبوقير للتنقيب فى طبقة سيدى سالم إلى جانب أعمال تنمية الآبار .