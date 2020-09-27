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وزير البترول: ننفذ مشروعات تكرير لتلبية احتياجات مصر من الوقود باستثمارات 165 مليار جنيه

وقال الملا إنه من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية خلال العام 2023 ، من خلال استكمال حزمة مشروعات تكرير جديدة خلال الفترة المقبلة سيتم من خلالها تلبية احتياجات السوق المحلية حتى عام 2030
نسمة بيومي 12:41 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 12:41 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول تبنى استراتيجية طموح لزيادة قدرات مصر فى قطاع التكرير ، وذلك فى عدة مشروعات باستثمارات 165 مليار جنيه توازى 10.2 مليار دولار ، شملت مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى جار تنفيذها.

ووجه الملا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مشروع تكرير الشركة المصرية فى مسطرد بالقليوبية ،باستثمارات 4.3 مليار دولار على الدعم وتهيئة المناخ الجائب للاستثمارات البترولية فى مصر.

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وقال الملا إنه من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية خلال العام 2023 ، من خلال استكمال حزمة مشروعات تكرير جديدة خلال الفترة المقبلة سيتم من خلالها تلبية احتياجات السوق المحلية حتى عام 2030.

وتابع وزير البترول أن استراتيجية القطاع استهدفت رفع كفاءة وقدرات معامل التكرير القائمة، وإلحاقها بوحدات جديدة متطورة ، تطوير البنية التحتية وشسبكة نقل المشتقات البترولية والتخزين والشحن ، زيادة كميات الزيت الخام المستوردة على حساب المشتقات ، تحويل المنتجات البترولية الثقيلة منخفضة القيمة الى مشتقات عالية الجودة أكثر طلبا فى السوق المحلى .

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وتستهدف مشروعات التكرير فى الاستراتيجية بشكل عام إضافة 9.2 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية محليا ، مقسمة الى 2.7 مليون طن بنزين ،و5.2 مليون طن سولار ، و1.3 مليون طن وقود طائرات.

وتابع وزير البترول: نجح القطاع فى ذلك عن طريق حزمة مشروعات تم الانتهاء منها أبرزها مشروع توسعات الإسكندرية للتكرير ، مشروع الشركة المصرية للتكرير ، لإضافة 4.3 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات بتكلفة 74 مليار جنيه.

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ولفت الوزير الى أن هناك مشروعات أخرى جار تنفيذها حاليا على قدم وساق ، أبرزها مشروع مجمع البنزين فى أسيوط، وتوسعات شركة ميدور فى الإسكندرية ومشروع مجمع السولار فى الشركة الوطنية بأسيوط، لإضافة 4.9 مليون طن ، باستثمارات 91 مليار جنيه.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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