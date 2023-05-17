وزير البترول: نعمل على إنشاء بوابة عالمية للتعدين على غرار EUG

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، لبحث الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة لدعم مجال الاستثمار في التعدين والترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات الأمريكية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين فى مجال التعدين فى مصر فضلاً عن اجراء دراسات وتقديم مقترحات تسهم فى مواكبة التغيرات العالمية لمجال التعدين.

وقال الوزير إنه يتم حالياً تنفيذ إجراءات التحول الرقمي في قطاع التعدين وجاري العمل على إنشاء بوابة للتعدين على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG في مجال البترول والغاز حيث ستحتوي بوابة التعدين على البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفني للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن غرفة التجارة الأمريكية تعد شريكاً استراتيجياً لقطاعى البترول والتعدين وداعما قويا لجهود تطويرهما في ضوء تشكيل لجان متخصصة بالغرفة تحرص على توافق السياسات والرؤى بما فيه صالح كافة أطراف الصناعة، مشيراً إلى أن تقديم لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية برامج تدريب متميزة للعاملين بقطاع التعدين فى مصر ساهم فى تنمية وصقل مهاراتهم.

ولفت إلى أن تعديلات قانون الثروة المعدنية أتت ثمارها في ظل الاهتمام العالمي المتزايد من قبل الشركات الكبرى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين في مصر.

وأشار الوزير إلى أن دعم القيادة السياسية لجهود تطوير قطاع التعدين ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات وأن المرونة فى تغيير وتعديل الاستراتيجيات أصبحت ضرورة ملحة فى ظل التحديات المتتالية التى يشهدها العالم والتغيرات في الصناعات المختلفة مما يفرض واقع يجب التكيف معه واستغلاله ولذلك أصبحت الرؤية الاستراتيجية لمجال التعدين تتمثل فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية من خلال التوسع فى صناعات القيمة المضافة واستخدام المواد الخام من هذه الثروات كمدخلات لهذه الصناعات بدلاً من تصديرها بصورتها الخام.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء شركات متخصصة في هذه الصناعات مثل الصودا أش والسيليكون بهدف الحفاظ على ثروات مصر.واستعرض وفد لجنة التعدين أنشطة الشركات المختلفة أعضاء اللجنة في مجال التعدين وجهود جذب الاستثمارات الأمريكية لهذا المجال في مصر.

وأشادوا بالتغييرات الجذرية التي شهدتها تشريعات التعدين الجديدة والتي نجحت في تلبية متطلبات مستثمري مجال التعدين، وبالرؤية الاستراتيجية الواضحة لتطوير مجال التعدين والتي ساهمت بقوة في جذب الاستثمارات ومشاركة الشركات الكبرى فى المزايدات بالإضافة إلى جهود تحقيق القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

أشاروا إلى أن اللجنة لمست تغييرا جذريا في توجهات الدولة المصرية ورغبة صادقة للتغيير والتطوير وتذليل الصعاب أمام المستثمرين وهو ما أسفر عن تزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر ، وأن اللجنة تعمل على عدة دراسات لمزيد من التطوير في مجال التعدين من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأضافوا أن برنامج تدريب العاملين في مجال التعدين في مصر ركز على التحول الرقمي وآفاق الأسواق وأفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى تنمية وتطوير المهارات والقدرات.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والدكتور محمد زاهر ومصطفى الجبلى نواب رئيس لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية ودينا نوار مدير العمليات بغرفة التجارة الأمريكية

وبعد الاجتماع كرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة الدارسين في برنامج التدريب الذي نفذته لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية والبالغ عددهم 20 عاملا.