وزير البترول : نسعى لتحويل أكبر عدد من المركبات للعمل بالغاز الطبيعى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جارٍ حاليًّا تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، فى إطار مشروع قومى يحظى باهتمام الرئيس السيسى ودعم متواصل من الحكومة للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة وإحلال الغاز محل الوقود السائل، خاصة بعد علاج التشوهات السعرية للمنتجات البترولية ضمن برنامج إصلاح هيكل التسعير.

وأشار إلى أن الخطة المتكاملة للمشروع تستهدف نشر محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال وزير البترول إن الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة نشر المحطات فى المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة “غاز تك” بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهـندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس.

“غاز تك” تشغّل 3 محطات جديدة بقنا والغردقة

من جانبه استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال.

ونوه بالجهود التى تم بذلها خلال العام للمساهمة فى التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى مختلف أنواع السيارات والمركبات.

حيث أشار إلى أنه تم تشغيل 3 محطات تموين جديدة شملت محطة فى قنا والغردقة.

كما تم تشغيل أول نموذج لمحطة تموين وقود متكاملة في مدينة بورسعيد، وذلك بالغاز الطبيعى والوقود السائل.

وتحمل المحطة العلامة التجارية لشركة إينى والشحن الكهربائى والخدمات المتنوعة للعملاء، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

“غاز تك” : نمتلك 93 محطة بمحافظات الجمهورية

ويصل عدد محطات الشركة إلى 93 محطة تتوزع فى مختلف المدن والمحافظات، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بين جميع الشركات العاملة فى المجال.

وأوضح أنه لرفع كفاءة تشغيل المحطات والمعدات، تم وضع خطط لإعادة توزيع ضواغط الغاز بمحطات التموين بين مواقع الشركة المختلفة.

وتابع: نستهدف من ذلك تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات وتغطية متطلبات العملاء فى المناطق التى تشهد تزايد الطلب على استخدام الغاز الطبيعى.

حوّلنا 19818 سيارة للغاز.. والإجمالى 140 ألف سيارة

وقال إن ذلك الأمر أسهم فى زيادة مبيعات الغاز المحققة خلال العام بهذه المحطات بمعدل 70 ألف متر مكعب يومى.

وأضاف أن تلك النتائج تعادل إنشاء 7 محطات تموين جديدة وبدون إنفاق استثمارى، مشيرًا إلى زيادة مبيعات الشركة من الغاز بنسبة 50%.

وذكر أنه تم خلال العام تحويل 19818 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليرتفع إجمالى السيارات المحولة بمراكز الشركة منذ بدء النشاط إلى أكثر من 140 ألف سيارة.

“غاز تك” : 46.6% حصتنا السوقية وهى الأعلى فى مصر

وأكد أن حصة الشركة تبلغ 46.6% من إجمالى السوق، وهى أعلى حصة سوقية بين شركات غاز السيارات فى مصر.

كما قامت فرق العمل المدرَّبة بالشركة بتصنيع وتطوير بعض وحدات وأنظمة تحويل السيارات للغاز الطبيعى.

وتم تنفيذ ذلك فى إطار السياسية المتدرجة التى تتبعها الشركة لتوطين صناعة مكونات أنشطة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات.

1.381 مليار جنيه إيرادات 2019.. و64.2 مليون إجمالى الأرباح

وتهدف الشركة لدعم التصنيع المحلى للمعدات والمكونات المستخدمة في عمليات التحويل والتموين.

وأوضح أن جهود تطوير أنشطة الأعمال المختلفة أسفرت عن تحقيق الشركة زيادة بصافى أرباحها من 14.1 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 64.2 مليون فى 2019.

وارتفعت إيرادات النشاط من 866.8 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 1.381 مليار فى 2019، بزيادة نسبتها 60%.