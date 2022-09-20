وزير البترول: نستهدف زيادة إنتاج معامل التكرير وإدارتها بصورة رقمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن وضع وتنفيذ رؤية شاملة للتطوير والتحديث لمصافي تكرير البترول المصرية ساهم في رفع قدراتها الإنتاجية وزيادة كفاءة تشغيلها خاصة وأن أغلبها يعمل منذ عقود طويلة .

وأضاف أن القطاع حريص على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي وإدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل هذه المصافي بما سيجعل صناعة التكرير المصرية تدار رقميا بصورة كاملة فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أهمية مواكبة الحداثة والتطور العالمي في هذه الصناعة وتوفير منتجات بترولية بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج من فائض المنتجات لتوفير النقد الاجنبي .

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات تكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس شملت شركات القاهرة للتكرير والسويس لتصنيع البترول والنصر للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

وأضاف الملا ان عمليات التطوير الشامل انعكست ايجابا على رفع الاداء الاقتصادي لمصافي التكرير وتخفيض تكلفة تكرير البرميل من الخام نتيجة ارتفاع كفاءة التشغيل للوحدات والحد من الفواقد و الاستغلال الامثل للموارد ، وان مشروعات الاحلال والتجديد المستمرة داخل الوحدات الإنتاجية مكنتها من العمل بالطاقة القصوي في توفير المنتجات البترولية.



وأكد الملا التزام قطاع البترول بمسئوليته البيئية في مشروعاته من خلال برامج عمل لتحسين التوافق البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة وتتضمن التزام القطاع بتنفيذ وحدات متطورة تكنولوجيا لمعالجة الصرف الصناعي.

كما أشار الملا إلى أن مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد أحد أهم النماذج علي نجاح عمليات التطوير التي تمثل اهمية بالغة لتلك المصفاة التي تغذي القاهرة الكبرى باحتياجاتها من المنتجات البترولية وتدير الأنشطة البترولية في منطقة حيوية مثل المنطقة البترولية الجغرافية بمسطرد، مضيفا ان هناك رؤية مستقبلية لتطوير قدرات الشركة والتوسع في تنفيذ مشروعات إنتاجية تزيد من القيمة المضافة من الموارد والأصول.

كما أكد الملا أن مصافي تكرير البترول بالسويس شهدت نقلة نوعية في اداءها بعد العمل المكثف علي مدار سنوات وفق رؤية شاملة لتحديثها في كافة المناحي .

ولفت إلى ان هناك مشروعات جديدة ترفع من القدرات البترولية لمنطقة السويس مثل مصنع الأسفلت ومجمع التفحيم وإنتاج السولار بالإضافة الي مشروع التقطير، لافتا الي حرص شركات البترول بالسويس علي المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي والاسهام بالمشروعات التي تخدم اهالي المحافظة .