وزير البترول: نستهدف تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم عبر إتاحة 1000 محطة غاز طبيعي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول ، أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حقق نجاحا، مشيرا إلى أنه يتم بيع ما يوازي مليون طن من البنزين غاز طبيعي سنويا.

وأعلن وزير البترول: استهداف 1000 محطة غاز طبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، منهم حاليا 800 محطة عاملة و200 آخرين في طور التجهيز بعد شراء المعدات اللازمة.

وأشار وزير البترول ، إلى توجهات الدولة نحو تعظيم البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتوسع فيه، مشيرا إلي أن معظم الاعمال مع الشركات العالمية في مجالات البحث والاستشكاف تركز علي الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير، استهداف توصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 وحدة سكنية سنويا أمر غير مسبوق ونمضي قدما في هذا الصدد، مشيرا إلي استكمال ادخال الغاز الطبيعي ايضا في اطار مبادرة “حياة كريمة”.