وزير البترول: نسبة استيرادنا من السولار انخفضت إلى 25% والبنزين 20%

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول دوره الرئيسي تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لكل احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء أسطوانة بوتاجاز أو بنزين أو سولار أو مازوت وهذه هي المستهدفات وتوجد خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا وإنما لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات مثل البنزين والسولار.

موضحا أننا كنا نستورد 40% و50% من منتجات مثل السولار في بعض الأوقات واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و30% بالكثير والبنزين نسبة استيراد 20%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، تحدث خلاله عن تقرير تم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، بشأن موقف الاقتصاد المصري بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية وتحرير سعر العملة.