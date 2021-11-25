طاقة

وزير البترول : ندعم قبرص فى تطوير حقل أفروديت ودراسة مقترحات ربطه بمصر

خلال المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية
نسمة بيومي 5:48 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 5:48 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقديم كامل الدعم لقبرص في رئاستها لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام المقبل اعتبارا من يناير 2022.

وأوضح وزير البترول ان هذا الدعم يمتد الي جهود تطوير حقل افروديت القبرصي والتعاون في ذلك بين شركتي ايجاس وايني ودراسة كافة المقترحات لربطه بمصر.

جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدها الملا مع ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية والتي تناول الوزيران خلالها عدداً من موضوعات التعاون المشترك فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط الذى حقق بتكامل الجانبين مع الدول الأعضاء نتائج متميزة عزم الوزيران على زيادتها خلال الفترة المقبلة.

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كما أشاد الوزير بالمقابلات والمحادثات المستمرة التى تجريها فرق العمل من الجانبين والدعم الذى يوليه الرئيسين المصرى والقبرصى وإعطائهما دفعات إيجابية لجهود التقارب وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التى يمتلكانها.

وأعربت الوزيرة بيليديس عن إعجابها بالتنظيم الرائع الذى شهده الاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة والجهود الكبيرة التى بذلت وأسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة ومنظمة ومتكاملة .

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أوضحت أن قبرص محظوظة لكونها أول دولة تتولى الرئاسة بعد مصر، وأن هناك طموحات كبيرة للمنتدى لإطلاق مبادرات ملموسة وأهداف وخطوات تترجم ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات المنتدى والمباحثات الثنائية المشتركة .

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المصرى لقبرص، مؤكدة أن التعاون مفتاح النجاح وأنها ستعمل بالمشاركة مع مصر ودول المنتدى على تحقيق أهدافه والاستفادة من النقاشات المشتركة والأفكار المتميزة والحوارات المثمرة والتى ستمكن المنتدى من التغلب على التحديات التى تواجهه.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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