وزير البترول: ندرس الاستعانة باستشارى عالمى لإحياء مشروع التانتلم

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه جارٍ دراسة الاستعانة باستشاري عالمي لإعادة إحياء مشروع التانتلم. ولفت الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد، اليوم، ضمن فعاليات اليوم الأول من “منتدى مصر للتعدين”، أنه جارٍ حاليًّا مراجعة موقف المشروع وفقًا للرؤية الجديدة بهدف إعادة العمل فيه واستعماله.

وأوضح أن مصر تزخر بثروات تعدينية ضخمة، منوهًا بأن هناك مساعي ورؤية لاستغلال تلك الثروات عبر التعاون والاستثمار مع كل الشركات.

كان رئيس الجمهورية قد وجّه مؤخرًا بتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، ولا سيما من خام “التنتالوم”، الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر.

ويعدُّ خام “التنتالوم”، أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلًا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.