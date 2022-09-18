وزير البترول: نتائج أعمال متميزة لشركاتنا العام المالي المنتهي رغم التحديات

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/ 2022 وترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاس عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا خلال أعمال الجمعيات نجاح شركات بترول القطاع العام فى تحقيق نتائج متميزة خلال العام المالى المنتهى بالرغم من الظروف والتحديات التى يمر بها العالم وتداعياتها .

وأضاف الملا أن شركات بترول القطاع العام تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة وتشهد تحديثاً لمنشآتها ونمواً في أنشطتها وعوائدها الاقتصادية ورؤوس أموالها عاماً تلو الآخر كنتيجة مباشرة لتنفيذ استراتيجيات مرنة وسياسات الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم التى ساعدت الكيانات البترولية التابعة للقطاع العام على توفير متطلباتها وتطوير أدائها وزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى خاصة بعد افتتاح مشروعات مهمة مثل مجمع إنتاج البنزين بأسيوط الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى ليسهم فى تأمين البنزين لكل محافظات الصعيد من خلال مصفاة تكرير أسيوط بدلا من نقلها إلى الصعيد من الوجه البحرى والسويس علاوة على المساهمة فى تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وأكد وزير البترول استمرار التحديث والتطوير لشبكة نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية باعتبارها شرايين القطاع لتوفير الطاقة اللازمة لاستدامة النمو والتنمية الاقتصادية ومواكبة النمو والتطور الذى تشهده البلاد مشدداً على استمرار التوسع فى استخدام التحول الرقمى فى تشغيل وادارة منظومة العمل بمختلف انشطة القطاع وادارة البنية الاساسية فى اطار استراتيجية تحول مصر لمركز اقليمى للبترول والغاز.

وشدد الملا على استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول واعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، لافتا الي ان انخفاض متوسط الاستهلاك العام للبوتاجاز من ٢ر٤ مليون طن الي ٦ر٣ مليون طن سنويا رغم الزيادة السكانية، موضحا أن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى داخل للمنازل له أكبر الأثر في ذلك، مشيرا للدور المهم للقطاع الخاص في منظومة البوتاجاز ويمثل نسبة كبيرة من انشطتها.

وأشار إلى نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وايضا بموانئ البحر الابيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول فى استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لطنطا مما كان له أكبر الأثر فى استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين فى سهوله ويسر.

وأكد وزير البترول أن جهود تطوير وتحديث الاداء الانتاجى بشركات بترول القطاع العام يواكبها جهوداً مستمرة لتحسين التوافق البيئي وتأمين متطلبات السلامة بالمنشآت والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية كركيزة أساسية فى تطوير الاداء.

حضر الجمعيات الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و الاستاذ ابراهيم خطاب مساعد الوزير للشئون الإدارية والتطوير الهيكلي و الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية و الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول و نوابه والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط و مركز معلومات قطاع الأعمال العام .