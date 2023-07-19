وزير البترول: مصر تعاود تصدير الغاز الطبيعى أكتوبر المقبل

قال وزير البترول المهندس طارق الملا -فى تصريحات صحفية اليوم- إن مصر تستهدف تصدير الغاز الطبيعي مجددًا بحلول أكتوبر المقبل، ضمن خطتها لزيادة صادراتها.

وأوضح الملا اليوم أن الاستهلاك المحلى من الغاز ترتفع معدلاته فى فصل الصيف، على عكس الشتاء الذى

تتوافر فيه كميات فائضة متاحة للتصدير، ما يسمح بقيام وزارة البترول تصدير الغاز.

وتستهلك مصر الغاز في توليد الطاقة الكهربائية عبر المحطات.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه جرى البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، مما نتج عنه زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به.