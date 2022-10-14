وزير البترول: مصر الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز على المتوسط

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي الذي افتتحه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ظهر اليوم بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ كادري سيمسون ووزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيلديس ووزير الطاقة والبيئة اليوناني كوستاس سكريكاس ووزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة والأمين العام لمنتدي غاز شرق المتوسط أسامة مبارز.

وشارك الوزير في جلسة نقاشية وزارية مع نظرائه من قبرص واليونان والأردن والمفوضة الأوروبية للطاقة وامين عام المنتدى.

وخلال كلمته في الجلسة الوزارية، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدى غاز شرق المتوسط يعد فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي و التوسع في العلاقات مع اوروبا في مجال الطاقة ، لافتا الي ان مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي هي احد اهم الانجازات لهذا المنتدي.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعى من خطوط الأنابيب ومصانع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره مسالًا في أدكو ودمياط علي البحر المتوسط، والتي تتميز بوجود طاقة استيعابية كبيرة للغاز المنتج من حقول شرق المتوسط.

وتطرق الوزير الي مؤتمر المناخ Cop27 الذي تنظمه مصر الشهر المقبل، واكد أهمية تدبير التمويل من كبريات المؤسسات المالية الدولية حيث يؤدي إلى الإسراع بتنمية موارد واحتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط وتحفيز المستثمرين والشركات العالمية العاملة بالمنطقة.

ولفت وزير البترول الي جهود مصر مع شركاءها حاليا من الشركات العالمية في صناعة الغاز لتصبح اكثر صداقة للبيئة من خلال مشروعات جديدة تعمل عليها لاستخدام تكنولوجيا جمع والتقاط الكربون من الغاز والاستفادة منه وخفض انبعاثات غاز الميثان، لافتًا إلى أهمية توفير الموارد والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد أن التعاون بين مختلف الأطراف عامل رئيسي لدفع جهود إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعي.

وأضاف وزير البترول أنه جري إلقاء الضوء اليوم خلال مناقشات المؤتمر على مبادرة منتدي غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون من الغاز الطبيعي بدول المنتدي والجاري وضع اللمسات النهائية لها استعدادًا لعرضها في مؤتمر المناخ Cop27 في مصر، والتي تتضمن وضع وتنفيذ خطة عمل بدول المنتدي للحد من الانبعاثات في مراحل صناعة الغاز، في إطار التحول للطاقة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك سياسات لتدبير التمويل وبناء القدرات البشرية وإتاحة التكنولوجيات اللازمة لعمليات إزالة الكربون.

وأشار الوزير الي الجهود المبذولة لتنمية صناعة انتاح الهيدروجين في مصر كوقود نظيف و دراسة الفرص المتاحة لافتا الي اهمية صناعة الهيدروجين الازرق علي المديين القصير والمتوسط .

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس قد اكد في كلمته الافتتاحية ان المنتدي يعكس الجهود المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة كوسيلة لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والازدهار بمنطقتنا المضطربة وتعزيز امن الطاقة في اوروبا

.واضاف انه من منطلق الإلتزام بتطوير سوق اقليمي مستدام فقد اثبت منتدي غاز شرق المتوسط نجاحه في حشد دول منطقتنا سويا مع منتجي الغاز والمستثمرين ومؤسسات التمويل.

واشار الي دور المنتدي في المساهمة في الجهود المبذولة لتنويع امدادات الطاقة للإتحاد الاوروبي والتي يمكن تحقيقها من خلال نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط عبر خطوط الانابيب او مسالا ،والهيدروجين الذي سيتم إنتاجه بالمنطقة علي المديين المتوسط والطويل، و الطاقات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة التي سيتم تصديرها لاوروبا عبر الربط الكهربي، مؤكدا ان منطقة شرق المتوسط تلعب دورا رئيسيا في بلوغ هذا الهدف .

ووصف الرئيس القبرصي مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو الماضي لنقل الغاز للاتحاد الاوروبى بأنها تطور مهم و خطوة ملموسة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشرق المتوسط في مجال الطاقة ، كما انها نقلة ايجابية في التخطيط لإستغلال موارد الطاقة بين دول المنطقة ، كما تطرق الي اهمية مبادرة ازالة الكربون من الغاز التي يتبناها المنتدي .

توجه الرئيس القبرصي بالشكر الي مصر التي يمثلها اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي دعمها لجهود تأسيس المنتدي وتفعيل دوره الاقليمي