وزير البترول : مشروع توسعات ميدور يحقق الاكتفاء الذاتى من المشتقات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروعات تطوير وزيادة الطاقة بمصافي التكرير المصرية التي يتم تنفيذها حاليًّا توضح مدى اتساع رؤية إستراتيجية الوزارة ونجاحها في تحقيق هدف زيادة المنتج المحلي وتخفيض الجانب الذى يتم استيراده من الخارج.

أوضح الوزير، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) للوقوف على أعمال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة، أن مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية أحد المشروعات الهامة لزيادة الطاقة التكريرية، ومن ثم توفير منتجات بترولية بأعلى مواصفات الجودة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وشدد على حتمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع كأحد مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وخفض فاتورة الاستيراد،

فمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها، حيث إن المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يوميًّا.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن، في مايو الماضى، إطلاق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية.

حيث تم إطلاق تشغيل المستودعات الأربعة الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام، و290 ألف برميل منتجات وسيطة، وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات،

كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات،

إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يوميًّا لإمداد شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور، وقد نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.