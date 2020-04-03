وزير البترول : مشروعات الغاز المشتركة بين مصر والأردن تشهد انطلاقة حقيقية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التكامل بين مصر والأردن فى مشروعات الغاز الطبيعى يشهد انطلاقة حقيقية وتدعمه إرادة سياسية قوية من قيادة البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وأن هذا التكامل فى زيادة مستمرة تستهدف تحقيق النفع للبلدين وتحقيق المصالح المشتركة ونقل الخبرات المصرية البترولية للجانب الأردنى، خاصة فى مجال أنشطة توصيل الغاز الطبيعى.

وأشاد وزير البترول بالمستوى المتميز الذى تقدمه شركات البترول الوطنية العاملة بالخارج فى ظل نتائج الأعمال المحققة.

وقال وزير البترول إن تلك النتائج تؤكد ما تتمتع به الكيانات البترولية من احترافية وقوة وقدرة على إنجاز الأعمال.

وزير البترول : تنفيذ كفء للأردن بخطط التوسع فى استخدام الغاز

وشدد فى الوقت ذاته على العناية الكاملة بتطوير الكوادر العاملة وتوافقها باستمرار مع مستجدات الصناعة البترولية ومتطلبات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019.

حضر الاجتماع المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.

وأثنى الوزير على ما تقدمه الكوادر البترولية المصرية من أداء احترافى في مشروعات التعاون المصرى الأردنى.

وأشاد وزير البترول بالتنفيذ الكفء لخطط وزارة الطاقة الأردنية فى التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود بديل يتسم بأنه اقتصادى وحضارى.

فجر : 90% مساهمة الغاز فى توليد الكهرباء بالاردن

من جانبه، عرض المحاسب محمد الشوربجى رئيس الشركة أهم نتائج أعمالها وموقف مساهمتها فى الشركات وآليات تنمية استثماراتها وأعمالها داخل وخارج مصر.

حيث قامت شركة فجر الأردنية المصرية المملوكة بالكامل لشركة فجر المصرية بتعزيز استخدامات الغاز الطبيعى داخل المملكة الأردنية .

ونفذت الشركة ذلك من خلال شبكة الغاز الطبيعى والتسهيلات المرتبطة بها التى تمتلكها وتشغلها وتبلغ أطوالها 500 كيلومتر.

وتقوم بتزويد محطات الكهرباء والصناعات المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، وأدى الأمر لزيادة مساهمة الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء بالأردن إلى حوالى 90% من خلال 11 محطة توليد كهرباء.

فجر : الانتهاء من نقطة تزويد جديدة لخط الغاز شمال الأردن

وكذلك تم الانتهاء من نقطة تزويد جديدة لخط الغاز الرئيسى شمال الأردن بطول حوالى 56 كيلو متراً بنظام BOOT وتشغيله فى شهر يناير الماضى قبل 3 شهور من الموعد المحدد للانتهاء .

وتم تنفيذ ذلك المشروع من خلال التكامل والتنسيق بين فجر وشركات انبى وبتروجت وغاز مصر المنفذة للمشروع .

حزمة اتفاقيات لدعم التعاون المشترك

كما استعرض عدداً من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الأردن ومنها التعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتشجيع القطاع الصناعى لاستخدام الغاز الطبيعة، واتفاقية تزويد القطاع الصناعى بالغاز الموقعة مع شركة الكهرباء الأردنية.

كما استعرض توقيع اتفاقيات توصيل وبيع الغاز لشركة مناجم الفوسفات بالعقبة ومجموعة نقل الصناعية لتزويد شركة الصنوبر للورق الصحى بالغاز الطبيعى، واتفاقية شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به داخلياً وخارجياً.