وزير البترول: مستمرون في تطوير وتحديث معامل التكرير المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جمعيتى الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول، على أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة.

وأشار وزير البترول إلى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها، واستمرارية التشغيل مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة، والأمن الصناعى وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير 2.4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات 5.4 مليار جنيه .

وتتضمن القائمة مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم، متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت.

ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية، إضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن.

4 وحدات تقطير جوى لشركة النصر لتكرير البترول

وخلال جمعية شركة النصر لتكرير البترول، أوضح المهندس محمد حسن رئيس الشركة أنها شهدت تطويراً فى وحداتها وقدراتها الإنتاجية فى ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشدد على أن ذلك التطوير مكن الشركة من تحقيق خطتها التكريرية من خلال 4 وحدات تقطير جوي بطاقة إنتاجية قصوى 6.5 مليون طن خام سنوياً، و3 وحدات تقطير تفریغي لإنتاج الأسفلت بطاقة تغذية 600 ألف طن مازوت لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأسفلت.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تنفيذ مشروع وحدتين لاسترجاع الغازات بطاقة 90 ألف طن سنوياً، و4 وحدات لمعالجة البوتاجاز والنافتا ووحدة معالجة الكيروسين لإنتاج وتصدير وقود الطائرات، وذلك بخلاف وحدات المرافق المختلفة.

وأوضح أن خطة التكرير تستهدف تكرير 4.85 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة، منها 82 ألف طن بوتاجاز و1.2 مليون طن نافتا و410 ألف طن وقود نفاثات و1.35 مليون طن سولار و1.3 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت.

ورأس وزير البترول المهندس طارق الملا اليوم جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

وحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء.