وزير البترول: مستمرون فى رفع مستوى الخدمات فى الصعيد

نسمة بيومي:أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار قطاع البترول فى رفع مستوى الخدمات بجميع محافظات الصعيد، والتوسع فى إقامة الأنشطة البترولية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقق الأهداف التنموية للدولة.جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة النيل

نسمة بيومي:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار قطاع البترول فى رفع مستوى الخدمات بجميع محافظات الصعيد، والتوسع فى إقامة الأنشطة البترولية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقق الأهداف التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017.

واستعرض المحاسب عمرو الكعكى، رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالصعيد من خلال 69 محطة خدمة وتموين للسيارات، بعد دخول 7 محطات جديدة خلال 2017، وتطوير 37 محطة، إلى جانب 43 من كبار العملاء الصناعيين بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، بكميات تبلغ حوالى31 ألف طن من بنزين (92)، وحوالى 51 ألف طن من بنزين (80)، وأكثر من 616 ألف طن من السولار، وحوالى 2ر1 مليون طن من مازوت، وحوالى 6 ألاف طن من مواد تموين السفن بموانئ سفاجا، والغردقة، ونويبع، وشرم الشيخ، والحمراوين، وأبوطرطور، وحوالى 10 ألاف طن من مواد تموين الطيران بمطارات أسيوط، وسوهاج، والعلمين، وحوالى 4 ألاف طن من الزيوت المعدنية.

وأضاف أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين الطائرات بمطارات أسيوط، وسوهاج، والعلمين، ومن المقرر التوسع فى النشاط بعد أن تم دراسة المشاركة فى خط الهيدرانت بمطار القاهرة، والذى يخدم خطوط الطيران العالمية، بما يتيح للشركة التواجد بالسوق العالمية.

وأشار “الكعكى” إلى أنه من المقرر افتتاح 7 محطات أخرى جديدة، فى عام 2018، الذى تم اعتماد موازنة استثمارية له تبلغ قيمتها حوالى 85 مليون جنيه، لتقوم الشركة بتنفيذ عددا من المشروعات، من أهمها استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط، وتعزيز أسطول السيارات الصهريجية لنقل الوقود، وإنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود فى مدينتى سوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة.

ولفت وزير البترول، إلى أن نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بمختلف محافظات الجنوب، والاستمرار فى تغطية جميع المناطق، والتوسعات العمرانية، والطرق الجديدة بمحطات تموين السيارات، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين، والمساهمة فى خطط التنمية، مشدداً على تأمين احتياجات الصعيد من شماله إلى جنوبه، من جميع أنواع الوقود، وتوفير مخزون إستراتيجى من المنتجات البترولية.