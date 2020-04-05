وزير البترول : مزايا تنافسية لصناعة البتروكيماويات في مواجهة التحديات العالمية

أكد أهمية سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بشكل كامل

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار صناعة البتروكيماويات المصرية في دورها الحيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات في مصر تتمتع بمزايا تنافسية جيدة وتتبع نهجا اقتصاديا وتسويقيا سليما يؤهلها للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم .

كما أكد وزير البترول أن الإصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية في السنوات الأخيرة شكلت سندا قويا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس .

وحضر الاجتماع الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وزير البترول : الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات

وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أهمية الحفاظ علي سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا بشكل كامل .

كما أكد أهمية مراعاة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والتوسعات الانتاجية الجديدة للبتروكيماويات .

ولفت إلى دور قطاع البتروكيماويات الحيوي في توفير خامات ومدخلات انتاج رئيسية للعديد من للصناعات المحلية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

ووجه وزير البترول بالاستمرار في اتباع سياسات تسويقية قادرة علي تحقيق اهداف الشركة ومواجهة التحديات.

أداء متميز لمجمع ايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالإسكندرية

وأشاد وزير البترول بما قدمه مجمع ايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالإسكندرية من أداء إنتاجي وتصديري متميز منذ افتتاح الرئيس السيسي للمجمع وتشغيله .

وأشار وزير البترول إلى الدور المهم لشركات البتروكيماويات في المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات .

وشدد على أهمية الاستمرار في التوسع في مشروعات البتروكيماويات على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجهها حالياً والمتمثلة في انخفاض الأسعار في السوق العالمية للمنتجات البتروكيماوية .

وأشار إلى دور قطاع البترول في تحقيق التوازن بين الأنشطة المتداخلة من أجل تحسين التسعير لكل الأطراف لمواجهة المتغيرات التي يشهدها السوق العالمى للبتروكيماويات.

ومن جانبه أوضح الكيميائي عبد المجيد حجازي رئيس شركة ايثيدكو أنها حققت معدلات تصديرية متميزة خلال الفترة مابين عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩ .

929 مليون دولار صادرات ايثيدكو من 2017 حتى 2019

وحققت قيمة صادرات بلغت نحو ٩٢٩ مليون دولار والتي تمثل حوالي 9.6٪من إجمالى الصادرات البترولية المصرية .

وأضاف أن مجمع ايثيدكو حقق خططه الإنتاجية لعام ٢٠١٩ بإنتاج حوالي ٣٦٧ ألف طن ايثيلين للوفاء بتعاقداته واحتياجات الشركات البترولية الشقيقة من هذا المنتج.

كما تم إنتاج حوالي ٣٦٣ الف طن بولي ايثيلين للطلب المحلي والتصدير .

ولفت إلى نجاح توقيع عقود تسويق منتج البيوتاديين حصريا من مجمع ايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بما يعظم القيمة المضافة من منتجات المجمع خاصة المنتجات الثانوية غير الرئيسية كالبيوتاديين والرافينات .

1.3 مليار دولار إجمالي مبيعات ايثيدكو منذ تشغيله في 2017

وأضاف أنه تحقيق حوالي ٣ر١ مليار دولار إجمالي مبيعات لمجمع ايثيدكو من منتجاته المختلفة منذ التشغيل في ٢٠١٧ يعد مؤشرا قويا علي ماتحقق من أداء تجاري وتسويقي متميز خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بخططها المستقبلية وموقف التوسعات الانتاجية اوضح انها تمضي قدما لتنفيذ وانشاء اول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وافريقيا لإنتاج المطاط الصناعي ( البولي بيوتاديين) .

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار بعد ترسية مناقصة اعمال التنفيذ واختيار المقاول العام في مايو الماضي علي تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الايطالية ويستغرق تنفيذه نحو عامين .

ولفت الي نجاح دراسة رفع الطاقة الانتاجية للمشروع الجديد الي ٢٦ الف طن وتوقيع عقدين لتسويق انتاجه مع موزعين عالميين.

مشروع للخدمات اللوجستية فى قطاع البتروكيماويات

واشار الي ان ايثيدكو تتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية فى قطاع البتروكيماويات والذي يمثل بنية تحتية داعمة لمتطلبات المجمعات الصناعية للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأوضح انها تعمل حاليا علي توفير التمويل اللازم بعد انتهائها مؤخرا من توفير اراض جديدة وضمها للمشروع وتطوير مرافق الشركة .

كما تم الانتهاء من دراسة الأثر البيئي وعملية التشاور المجتمعي، وجار استكمال استصدار الموافقات الخاصة بالمشروع .

وأشار الي الانتهاء خلال العام الماضى من ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة علي الشبكة الموحدة للكهرباء علي مستوي الجمهورية وتوقيع عقود توريد الطاقة لشركتي انربك واموك.

7 شهادات للجودة الشاملة تحصدها ايثيدكو

وأكد التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .

كما أكد التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين.

كما أشار الي حصولها على ٧ شهادات الجودة الشاملة ( الأيزو) منذ بدء التشغيل وأحدثها مؤخرا شهادة نظم إدارة مكافحة الرشوة من Tuv Austria لتكون اول شركة مصرية تنال تلك الشهادة.

وجار حاليا الحصول علي شهادة تقييم أداء نظم سلامة العمليات.