وزير البترول : مذكرة التعاون مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي إطار يسهل عمل الشركات في مجال تجارة وتصدير الغاز

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى تعد بمثابة إطار يدعم الشركات من الأطراف الثلاثة فى مشروعات القطاع عبر استغلال التسهيلات والبنية التحتية المصرية.

يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع مع كاترين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وتم التوقيع خلال الاجتماع الوزارى السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذى استضافته «القاهرة» أمس الأربعاء.

وتستهدف المذكرة زيادة التعاون عبر تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، لتسييله من خلال البنية التحتية المصرية وإعادة تصديره إلى الاتحاد الأوروبى.

«الملا»: تيسر المناخ الاستثمارى عبر استغلال البنية التحتية المصرية

وقال وزير البترول إن تلك الاتفاقات المشتركة تيسر المناخ الاستثمارى للشركات من جميع الأطراف، وتدعم تكوين شراكات جديدة فى مشروعات الغاز الطبيعى، فضلًا عن دورها بالإسراع فى استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتلك المشروعات.

وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية وتسهيلات تستوعب أى كميات مصدرة من الغاز الإسرائيلى إلى الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن تلك المذكرة تمثل خطوة مهمة لتفعيل وتنمية مشروعات إنشاء خطوط التسويق والتسييل والتصدير للغاز الطبيعى.

ولفت إلى أن تلك المذكرة تدعم أهداف المنتدى فيما يخص تحقيق أمن الطاقة بالمنطقة ودعم التعاون بين كل الأطراف عبر اتفاقات وعلاقات استراتيجية مستديمة وطويلة المدى.

وعلى صعيد آخر، قال وزير البترول إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم منتدى غاز شرق المتوسط وأهدافه، مؤكدًا أنه تم عقد لقاءات ومباحثات مشتركة بين الجانب المصرى وأعضاء المنتدى من الدول الأخرى لبحث ملفات حيوية، أبرزها خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التعاون الإقليمى فيما يخص إمدادات الغاز إلى أوروبا وسط التحديات الجيوسياسية القائمة فى الوقت الحالى.

ووفقًا لبيان صحفى صادر عن الوزارة أمس، فقد أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن التوقيع الذى تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة مهمة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذى يؤكد دوره المحورى فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا.

وقالت إن التعاون المثمر يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة، ويدعم دور مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين فى سوق الغاز.

بينما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن سعادتها بحضور توقيع المذكرة الذى يمثل فرصة للجميع فى التعاون، خاصة أنه يأتى فى وقت صعب للاتحاد الأوروبى الذى يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة فى ظل المتغيرات الحالية