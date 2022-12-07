وزير البترول: مازلنا في مرحلة التقييم لحقل غاز طبيعي جديد وسيتم الإعلان عنه قريبًا

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اكتشاف لحقل غاز طبيعي ولم تصدر عن شركة شيفرون أو الحكومة أو الوزارة أي بيان يتحدث عن تفاصيل هذا الكشف، لأننا مازلنا في مرحلة التقييم.

وتابع الملا: “انتظرونا فترة قليلة للإعلان عن تفاصيل الكشف، ويوجد حملة استكشاف لحقول جديد”، مضيفَا ان منتدي غاز شرق المتوسط يعقد اجتماعه الوزاري الثامن بالقاهرة، ومنذ إنشاء المنتدي مبادئه معروفة وهي التعاون بين الدول الاعضاء وبالاخص الدول المنتجة.

وأضاف الملا خلال لقاء مع فضائية سي إن بي سي عربية، أنه يتم التعاون إقليميا بين الدول الاعضاء، في تعظيم مواردها من احتياطات الغاز الطبيعي ولم يتم توفيرها بعد، وسيتم توفير فرص للاسواق.

وتابع الملا: من يناير 2020 بدأنا نجلب أول غاز من إسرائيل، والارقام متغيرة، وهناك التزام بالكميات ويتم استيراد وتصدير كميات من الغاز، وفي فصل الشتاء يتم تشغيل مصانع الإسالة بكامل طاقتها، كما أن اكثر من 90% من صادرات الغاز المصري متجه إلي اوروبا.