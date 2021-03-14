طاقة

وزير البترول : لن تحتاج مصر إلى استيراد أى وقود سائل من الخارج بحلول 2023

أكد أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام 2018
ياسمين فواز 10:24 م, الأحد, 14 مارس 21 10:24 م, الأحد, 14 مارس 21

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بحلول عام 2023 لن تحتاج مصر إلى استيراد أى وقود سائل من الخارج، مضيفا أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام 2018.

وأشار وزير البترول إلي أنه يتم العمل حاليا فى المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز.

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ونوه إلى أنه يتم تصدير الفائض من الغاز الطبيعى بأسعار أعلى من السوق المحلى.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان ، الأحد أن السنوات الماضية شهدت قصص نجاح كبيرة، وتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ونوه الملا الدولة المصرية الأنظار واهتمام الشركات العالمية الكبيرة والعملاقة التى لم تكن تعمل فى مصر من قبل.

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ولفت وزير البترول إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح للشركات بالعمل فى سلسلة الغاز بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة.

وأوضح أنه “تم عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار استيرادا وتصديرا حتى تكون مصر مركز إقليمى لتداول الغاز الطبيعى، قائلا: “نعمل فى قطاع البحث والاستكشاف لتنمية الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل المصريين”.

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بقلم ياسمين فواز

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