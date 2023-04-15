وزير البترول لمدبولي: ننفذ استراتيجية تعاون بين شركات الإنتاج لتنفيذ عملياتها بكفاءة وفاعلية أكبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، لقاء مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من مشروعات الوزارة وملفات العمل بها.

وقال وزير البترول خلال اللقاء إن هناك العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي ينفذها قطاع البترول في صناعة البتروكيماويات؛ بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس طارق الملا في هذا الإطار أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لقطاع النفط تحظى بأهمية كبيرة لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات النفطية للسوق المحلية، إلى جانب دعم خطط مصر بصفتها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول النفط والغاز.

ولفت لاستمرار العمل على تطوير شركة البتروكيماويات المصرية، من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق سلامة التشغيل وكفاءته واستدامته، بما يعزّز من قيمتها الاقتصادية؛ نظرًا لأهمية ما تقدمه من منتجات مميزة.

وأضاف وزير البترول إن التعاون والتنسيق بين شركات إنتاج البترول يعد أحد التوجهات التي تنتهجها استراتيجية قطاع البترول لدعم قدرة الشركات على تنفيذ عملياتها بكفاءة وفاعلية أكبر، بما يعمل على الاستفادة من مختلف الفرص الإنتاجية الممكنة وتعزيز معدلات الإنتاج.

وأشار في هذا الصدد إلى مواصلة تنفيذ خطة الوزارة لزيادة الإنتاج البترولي من مناطق سيناء وصحراء مصر الشرقية والغربية، مؤكدا أن هذه الخطة تشهد خطوات ملموسة من قطاع البترول في هذا الشأن، من أجل استثمار الفرص والاحتمالات بمختلف الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

واستعرض الوزير في ضوء ذلك، الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية، وتطرق للإجراءات الحالية لتحسين كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بهذه المناطق.