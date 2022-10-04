وزير البترول للوفد الكويتى: التطور الكبير في صناعات القيمة المضافة بمصر يوفر فرصا استثمارية جاذبة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر علي توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع.

كما أكد أن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة وذلك من خلال العديد من المشروعات الطموح للتوسع في هذا المجال ، حيث تعد مصر مركزاً مهماً لصناعة البتروكيماويات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليا برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس المجلس عن الجانب الكويتي وبحضور الدكتور ممدوح العربي نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس المجلس عن الجانب المصري والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة.



ورحب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي.

وأكد أن هذه الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين وأن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي لقاء الوفد يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت الشقيق وترجمة ذلك إلى مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة وخاصة في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال البترول والغاز ونماذج إيجابية للتعاون المشترك ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت إنرجي الأمر الذي يهيئ المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات أمام الاستثمارات حيث إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حققت نتائج إيجابية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثل دعائم للاستثمار.



ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر أهمية هذه الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون والشراكة معربا عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الاستثمارات الكويتية واستعراضها بشكل متميز، وذكر أن مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الأخيرين، مشيدا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد.