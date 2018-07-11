وزير البترول للمستثمرين البريطانيين: مستمرون فى إصلاح الدعم

■ خطة لخفض نسبة الدعم من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى إلى %1.7 ■ 3 مستويات لتدعيم قدرة مصر كمركز إقليمى للطاقة سمر السيدعقدت جمعية الأعمال المصرية البريطانية مؤتمراً عن وضع قطاعى النفط والغاز، وأبرز محاور إستراتيجية البترول لتحديثها، وتطويرهما، والإنجازات التى تحققت ف

■ خطة لخفض نسبة الدعم من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى إلى %1.7

■ 3 مستويات لتدعيم قدرة مصر كمركز إقليمى للطاقة



سمر السيد

عقدت جمعية الأعمال المصرية البريطانية مؤتمراً عن وضع قطاعى النفط والغاز، وأبرز محاور إستراتيجية البترول لتحديثها، وتطويرهما، والإنجازات التى تحققت فيهما خلال 2017، والمشروعات التى تنفذ حالياً، التى تستهدف تحويل مصر لتكون مركز إقليمى للطاقة، علاوة على خطة الوزارة لإصلاح نظام دعم الوقود، وأكد طارق الملا، وزير البترول، أن وزارته مستمرة فى إصلاح الدعم.

قال طارق الملا، وزير البترول، إن إستراتيجية الوزارة لقطاعى الغاز والنفط، تقوم على 3 بنود تتلخص فى أمن الطاقة والاستدامة المالية والحوكمة، مشيراً إلى أن البند الأول يتضمن تعزيز إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة جانب الطلب أما البند الثانى فيشمل معالجة المتأخرات التاريخية، لصالح الشركات الأجنبية، والمديونيات الداخلية، وإصلاح نظام الدعم.

أضاف أن البند الثالث من الإستراتيجية يهتم بتحسين الحوكمة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وعرض الملا المشروعات الرئيسية لإنتاج الغاز، التى نفذت، وهى مشروع شمال الإسكندرية باستثمارات تبلغ 10.5 مليار دولار.

أما المشروع الثانى يتمثل فى حقل ظهر، البالغ استثماراته 12 مليار دولار، وقال وزير البترول، إن الإعلان عن اكتشافه كان فى أغسطس2015 ثم فى فبراير 2016، وتوقيع العقود الخاصة به وإنشاء الشركة المشغلة، لافتا إلى أن الإنتاج بدأ ديسمبر من العام الماضى، واكتملت المرحلة الأولى فى مايوالماضى، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الثانية، قبل نهاية هذا العام، والمرحلة الثالثة فى بدايات 2019.

لفت إلى أن الفترة الزمنية من توقيع التعاقد الخاص، بمشروع حقل ظهر حتى بدء الإنتاج، استغرقت فترة زمنية تصل إلى 22 شهراً، حين أنها تقدر عالميا 72 شهرًا.

أطلق الوزير على عام 2017، «عام الإنجازات«، وشهد 8 إنجازات، تتمثل فى 4 مشروعات إنتاج الغاز، للمرة الأولى، وتخفيض متأخرات شركات البترول الأجنبية للثلث، وإطلاق مشروعين رئيسيين فى البحر الأحمر وصعيد مصر وإصدارقانون الغاز الجديد الذى يعتبر الخطوة الأولى لإصلاح سوق الغاز.

عن مشروع تطوير وتحديث قطاعى النفط والغاز، قال الملا إنه يتضمن البرنامج الكامل عن كيفية تغطية سلاسل القيمة المضافة، وهيكل منظمة سريع لتغيير طرق العمل بهما، مع تعزيز مساهمتهما فى الاقتصاد، وإطلاق المميزات والإمكانات الكاملة بهما كمحرك للنمووالتنمية المستدامة من خلال إنجاز الاستدامة المالية، وأن تصبح مصر مركزاً إقليما لهما.

أضاف أن أبرز بنود رؤية مشروع تحديث القطاعين تتمثل فى إصلاح هيكلهما وإدارة الموارد البشرية، وكفاءة استغلال الطاقة، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد لهما يقوم على 8 معايير، يتمثل أبرزها فى تحسين الحوكمة، ووضوح الأدوار والتركيز على خلق القيمة من خلال زيادة كفاءة الشركات القابضة، وآلية القرار السريع «الذكي»، وتخصيص الموارد والاستفادة منها والموازنة بين الأهداف التجارية والاجتماعية، وتسهيل الاستقلالية المالية والمحاسبية، والفصل بين أدوار صنع السياسة وتنظيمها.

قال وزير البترول، إن الفترة بين عامى 2011 حتى 2013، لم تشهد انعقاد اتفاقات جديدة فى القطاعين، بجانب تراكم المتأخرات المستحقة لصالح شركات البترول العالمية، إلى نحو6.3 مليار دولار، وبطء تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهما، مع التراجع الطبيعى فى الإنتاج والفجوة بين المعروض والمطلوب، علاوة على نقص إمداد الغاز للسوق المحلية.

قال الملا إنه وضع برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة فى يوليو2014، مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتطوير القطاعات المرتبطة، كمشروع النقل العام وضبط أسعار الوقود، لافتا إلى أن خطط الإصلاح تمت فى نوفمبر 2016 ويوليو2017 ويوليو2018.

لفت إلى أن النسبة المخططة لدعم الطاقة من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجارى، تبلغ %1.7 منخفضة من %2.7 فى العام المالى الماضي2017/2018 وسجلت فى العام المالى 2016/2017 %3.3، مقابل %5.9 فى 2013/2014.

ذكر أن الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية سجل 182 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقابل 106 مليارات جنيه فى العام 2016/2017، و71 مليارًا فى 2013/2014.

لفت إلى أن من نتائج إصلاح نظام دعم الطاقة وصول السعر الحالى للتر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه بالأسواق المحلية فى حين تبلغ تكلفته نحو 7.63 جنيه أما سعر بنزين 80 فيسجل حالياً 5.50 جنيه بينما تتكلف الدولة فى إنتاجه نحو 6.65 جنيه.

أشار إلى أن المقومات التى تجعل مصر مركزاً إقليمياً فى الطاقة تتمثل فى موقعها الإستراتيجى فى المنتصف بين الدول الغنية بالموارد، والأخرى المستهلكة، وتواجد قناة السويس كممر ملاحى دولى، وتوفر البنية التحتية للنفط، والزيت الخام فهناك 19 محطة نهائية للبترول، و8 مصافى يجرى التوسع فى قدرتها حالياً كما تتوفر البنية التحتية للغاز، ويتمثل أبرزها فى 29 مرافق معالجة علاوة على المشروعات الجارى إنشائها فيه.

قال إن هناك 3 مستويات لتدعيم قدرة مصر لتكون مركز إقليمى للطاقة يتمثل المستوى الأول، وهوالمحلى فى إصلاح سوق الغاز من خلال القانون الجديد الصادر فى أغسطس العام الماضى ولائحته التنفيذية EXECUTIVE REGULATIONS الصادرة فبراير الماضى، وخلال تلك الفترة الزمنية إنشاء منظم مستقل للقطاع وعقد أول مقابلة لمجلس إدارته، كما عمل فريق برنامج تحديث القطاع مع استشارى دولى لتطوير إستراتيجية الوصول لهذا المركز الإقليمى.

أما على المستوى السياسى التوقيع على مذكرة تفاهم شراكة إستراتيجية فى قطاع الطاقة مع الاتحاد الأوروبى، أبريل الماضى، واتفاق أولى مع قبرص، وهناك مناقشات على اتفاقية دولية حكومية معها لخط أنابيب غاز، علاوة على التعاون مع اليونان، فى مجالات مختلفة، فى صناعة الغاز والبترول، ويجرى مناقشتها على المستوى الوزارى.

أضاف أن هناك مذكرة تفاهم موقعة مع العراق لتعزيز الاستفادة من احتياطياتها من الغاز والبترول.

أما على صعيد المستوى التقنى والتجارى، ذكر أن هناك مشروعين بالعين السخنة، هما المحطة النهائية «سوميد« لتجارة المنتجات البترولية وتخزينها، واكتملت المرحلة الأولى والثانية، بجانب مشروع رصيف سونكر، لاستقبال وتخزين وتجارة المنتجات البترولية، علاوة على تحسين ميناء سيدى كرير، لاستقبال ومعالجة النفط والغاز.

أشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع شركاء حقول غاز شرق المتوسط لنقل إنتاج الغاز إلى مصر، وهناك مشروعات لنقل الغاز من إسرائيل للسوق المحلية أيضا يقوده القطاع الخاص.