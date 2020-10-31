وزير البترول : لأول مرة.. «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج» نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية لمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG”؛ لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع الذى يعد الأول من نوعه في صناعة البترول المصرية، في إطار البرنامج الأول بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية مصر في مجالات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة في آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية.

وقال إن ذلك يتم من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية.

وتم تنفيذ تلك البوابة بمعاونة شركة شلمبرجير العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة.

وأشار إلى أن البوابة تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط، كما تعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها وتسويقها عالميًّا أمام شركات البترول العالمية.

توضح البوابة الفرص والمؤشرات والاحتمالات، فضلًا عن الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث في مناطق جديدة واعدة.

وأكد أن تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات.

تدعم التحول الرقمى فى هذه الصناعة

كما يعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى عالميًّا في هذه الصناعة.

ولفت الملا إلى أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابى على الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف بمصر.

كما سيعمل على تعظيم فرص زيادته وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل في مصر من قبل، وتعزيز استثمارات الشركات القائمة.

جار الإعداد لتدشينها قبل نهاية العام وطرح المزايدات من خلالها

وقال إنه يجرى الإعداد لتدشين هذه البوابة خلال الفترة القريبة المقبلة قبل نهاية العام وطرح كل المزايدات العالمية الجديدة من خلالها.

وخلال الاجتماع استعرض مديرا المشروع الجيوفيزيقى محمد رضوان والمهندس أحمد سامح موقف تقدم تنفيذ المشروع.

وشهد المشروع تكثيف العمل خلال الفترة الماضية لإنشاء البنية التحتية المعلوماتية ورقمنة البيانات.

وتمت إعادة تحويل جميع البيانات الفنية القديمة من الشكل الورقى أو وسائط الحفظ القديمة التي لا تتناسب مع التطور التكنولوجى، إلى المنصة الرقمية الحديثة.

تحديث البيانات باستخدام أحدث التكنولوجيات

وتم تنفيذ ذلك باستخدام احدث التكنولوجيات لحفظ البيانات بصورة مستمرة وتأمينها .

كما تسهّل البوابة الرقمية عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة إلى قدوم الشركات إلى مصر.

ويؤدى ذلك إلى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الاستكشاف.

تتيح الفرصة لاطلاع المستثمرين على المعلومات بسهولة ويسر

كما يعمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.

حضر الاجتماع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للاتفاقيات والاستكشاف الدكتور عادل سماحة.

كما حضر المهندس كريم بدوى، مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط، المشارِكة في تنفيذ المشروع، والجيوفيزيقى محمد رضوان مدير المشروع من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وحضر المهندس أيمن، شبراوى استشارى المشروع من شركة ويسترن جيكو شلمبرجير، والجيولوجى صلاح خالد، مساعد نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف بمركز معلومات قطاع البترول، والمهندس أحمد سامح مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية.