وزير البترول: عدد الشركات والرعاة لمعرض «إيجبس 2020» تضاعف

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن معرض إيجبس 2020 المقرر بدء فعالياته فبراير المقبل، سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد الدعم والاهتمام بدور المؤتمر وجدواه.

برعاية السيسى.. مصر تعقد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

ولفت الملا، خلال المؤتمر الصحفي -اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض إيجبس 2020، إلى أن المؤتمر يعقد للمرة الرابعة فى مصر.

وقال وزير البترول إن عدد الشركات والرعاة المشاركون فى مؤتمر إيجبس، تضاعف عدة مرات، مما يؤكد جدواه وارتفاع الإقبال عليه.

وأضاف الوزير أن مؤتمر ومعرض إيجبس يلقى الاهتمام والرعاية من جانب الشركات العالمية في قطاع البترول.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية لرؤساء الشركات العالمية والرؤساء التنفيذين لها بمصر، وورش عمل وتخصيص يوم للمرأة وتقديم جزء خاص بمنظومة السلامة في قطاع البترول.

وأوضح الملا أن هذا العام سيتضمن المؤتمر حلقات خاصة بالشباب والطلاب، من خلال موضوعات مختلفة عن البحث والاستكشاف، ومشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والنقل والتوزيع.

وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر بمثابة نافذة لعرض الخطط المستقبلية لقطاع البترول، سواء على المستوى القصير أو الطويل، واستعراض كافة الخطط الخاصة بتنميته.