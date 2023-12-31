وزير البترول: دخول توسعات «ميدور» مرحلة التشغيل النهائى خلال 2024

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالاسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الاعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع ، حيث اكد الملا علي اهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي و استكمال المراحل الاخيرة وفقا للبرنامج الزمني .

و اكد الملا في بيان اليوم، أن المشروع من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط ، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

و قال الملا ان ما تحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو مانجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة و السلامة والكفاءة .

و اشار الملا الي ان تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة ، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية و باستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات.

و اشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه الاف من الايدي البترولية موجها التحية لهم ، كما اشاد بالعمل بروح الفريق في ادارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع.

حيث شهدت الفترة الماضية جهوداً وخطوات متسارعة ومتابعة دؤوبة علي كافة المستويات والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات و التي ساهمت في انطلاق العاملين في استكمال مراحله المختلفة و جاهزية وحداته الإنتاجية للتشغيل التجريبي تباعاً.

وأشار الي ان العام الجديد 2024 سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور .

و عقب الجولة عقد الوزير اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل الوحدات الإنتاجية حيث تابع عرضاً توضيحياً من المهندس صلاح جابر رئيس شركة ميدور الذي استعرض موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع.

وأوضح الملا أنه تم الانتهاء من دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل التجريبي مؤخرا ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة لانتاج السولار بالمواصفات الأوروبية Euro5 اضافة الي تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات ، مشيرا الي موقف الاعمال الجارية في باقي الوحدات من اجل اكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي وفقا للبرنامج الزمني المستهدف حيث يساهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور الي 160 الف برميل يوميا بزيادة نسبتها 60% .

كما استعرض ماتم من جهود ساهمت في الانتهاء بنجاح من اعادة تأهيل جميع الوحدات القائمة في مصفاة ميدور .

ويوفر المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل الي 3 ملايين طن سنويا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الاوروبية ، والبنزين عالي الاوكتين ووقود النفاثات و البوتاجاز و الكبريت .

و يشهد مشروع التوسعات منظومة عمل بترولية متكاملة لتنفيذه وتشغيله و صيانته وامداده بمقومات الانتاج من خلال الشركات البترولية المصرية ، حيث شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت و انبي بالتعاون مع المقاول العام شركة تكنيب العالمية ، و تشارك في منظومة عمله بالتعاون مع ميدور كل من شركات ايبروم وبترومنت و صان مصر وميدتاب و جاسكو وعدد من الشركات البترولية .