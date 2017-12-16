وزير البترول: حقل ظهر سيوفر 3 مليارات دولار سنويا

أحمد صبرى قال طارق الملا وزير البترول إن إنتاج الغاز من حقل ظهر الذي بدأ اليوم سيوفر 3 مليارات دولار أى مايساوى 50 مليار جنيه سنويا، مما يؤدى إلى انخفاص صرف الحكومة على بند دعم الطاقة وتحويل أموالها على قطاعات أخرى. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة مساء يوم ا

أحمد صبرى

قال طارق الملا وزير البترول إن إنتاج الغاز من حقل ظهر الذي بدأ اليوم سيوفر 3 مليارات دولار أى مايساوى 50 مليار جنيه سنويا، مما يؤدى إلى انخفاص صرف الحكومة على بند دعم الطاقة وتحويل أموالها على قطاعات أخرى.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة مساء يوم السبت، إلى أن مصر كانت تشترى المليون وحدة حرارية بـ9دولار وسيتم توريد الغاز من حقل ظهر بسعر 3.5 دولار ، مما سيوفر قرابة 5.5دولار فى كل وحدة يتم إنتاجها.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعلن اليوم السبت من محافظة بورسعيد عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل “ظهر” إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.

وأكد “الملا” في بيان سابق أن هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة ، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج “ظهر” على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم.

وأشار إلى أن هذا النجاح راجع إلى دعم القيادة السياسية ومتابعتها عن كثب مراحل تنفيذ المشروع أولاً بأول، لتذليل أى عقبات قد تؤخر تحقيقه ، وكذلك الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة “إينى” الإيطالية التي عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع “بتروجت” و”إنبى” وخدمات البترول البحرية، وأيضاً العاملين فى المشروع الذين بذلوا جهداً غير عادي وكانوا يسابقون الزمن من أجل تحقيق المشروع فى الوقت الزمنى المحدد .

ومع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وهو ما سيساهم إيجابياً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وسيتم فور الانتهاء من تلك المرحلة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المخطط الانتهاء منها فى نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال جميع مراحل المشروع إلى 7. 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وفق الوزير.

