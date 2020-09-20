وزير البترول : حققنا أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى فى تاريخ مصر

جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر عند 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

وأدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً .

وأشار وزير البترول إلى أن تلك الاستراتيجية جذبت شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.

وأشار إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية.

ولفت وزير البترول إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.



جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.



وأكد الملا على أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أداءها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمى .

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة العاملين .

ووجه الوزير بضرورة الاستمرار في اجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الامدادات للسوق المحلى.



ونوه إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصرى ، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في اطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الامدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.



