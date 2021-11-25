طاقة

وزير البترول : جارٍ العمل مع الأردن لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان

مصر والأردن تبحثا فرص التعاون لأول مرة في صناعة البتروكيماويات على هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط
نسمة بيومي 7:56 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 7:56 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى تعزيز التعاون والتكامل فى مجال الغاز الطبيعى في ضوء توافر الإمكانيات والبنية الأساسية الداعمة لذلك خاصة في ظل توجه الاردن للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود نظيف و الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في هذا المجال

كما بحث الوزيران فرص وامكانيات التعاون لأول مرة في مجال صناعة البتروكيماويات .

وخلال المباحثات التي جاءت على هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط اكد الوزيران اهمية ماتم انجازه بنجاح من إجراءات لتطوير عمل منتدى غاز شرق المتوسط و المضي قدما نحو تفعيل دوره كمنظمة دولية لها دورها المتميز في مجال الطاقة.

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من جانبه اوضح المهندس طارق الملا ان التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعى يتطور بشكل ملحوظ في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين .

، حيث تعد الاردن اول دولة عربية شقيقة تحصل على امدادات الغاز الطبيعى المصري ، وجار العمل مع الاردن لتوصيل الغاز المصري الي لبنان الشقيقة عبر الاراضي الأردنية والسورية.

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كما اكد الملا استعداد مصر لدعم التعاون مع الاردن الشقيق في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى محليا بالمدن الأردنية والتوسع فى استخداماته بالمنازل والمركبات والمصانع.

حيث أكد الوزير الأردنى انها تدرس حاليا التوسع بإستخدامه في أكبر مدينتين بالأردن اضافة الي استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة لتقليل التكلفة.

و اتفق الوزيران علي دراسة فرص التعاون في مجال البتروكيماويات.

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حيث ابدي الوزير الأردنى إعجابه بما تشهده مصر من تنامي وتطور في هذه الصناعة الحيوية واتفق الجانبان دراسة سبل التعاون الممكنة والإمكانيات التي يمكن تقديمها للمساهمة في تنفيذ خطط هذه الصناعة الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق في ختام المباحثات على تشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم القدرات والبنية الأساسية بكلا البلدين ودراسة مجالات التعاون التي تم تناولها خلال المباحثات المشتركة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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