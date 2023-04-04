وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط يوفر استيراد البوتاجاز ويخفف عبء الموازنة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، أن التوسع فى مد شرايين الغاز الطبيعى الذى شهدته السنوات الأخيرة والتيسير على المواطنين من خلال مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات وبدون مقدم فى المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، كان له أكبر الأثر فى زيادة أعداد المستفيدين بهذه الخدمة الحضارية.

وأضاف الملا أن ذلك ساهم في تحقيق توسع ملحوظ سواء فى النطاق العمرانى العريق بما يتميز به من كثافات سكانية أو فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك له عائد كبير سواء بتوفير مصدر مستدام للوقود أو بتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تدعم ما يتم استيراده من البوتاجاز، والذى كان سيتزايد لولا ما تحقق من توسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى.

وأشار الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2022 ، إلى أن العمل فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز والتوسع فى تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وما تحقق من قفزات فى معدلات التوصيل للمخابز وتحويل السيارات.

وأكد الملا أن توصيل الغاز الطبيعي يسهم بقوة فى دعم المنظومة المتكاملة لاستراتيجية الوزارة فى تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من السولار والبنزين ، لافتاً إلى ما تحقق من الوفاء باحتياجات القطاع الصناعى والكهرباء من الغاز الطبيعى والاستقرار فى إمدادات كافة القطاعات باحتياجاتها من الوقود.

وأشاد بدور تاون جاس كأحد الأذرع الرئيسية فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى ، وتنامى حجم أعمالها وانعكاس ذلك على نتائجها ، مضيفاً أن الكوادر العاملة فى هذه المشروعات نجحت فى تقديم أعمال التوصيل والعمل على تحسين المناورة وكفاءة الشبكات ومحطات التحكم ووحدات تخفيض الضغط وكل الوسائل الخاصة بتأمين وأمان الشبكات ورضا العملاء وهو تكامل تعمل به استراتيجية الوزارة وتراعى من أجله التدريب المستمر.

تاون جاس تحقق 3.2 مليار جنيه إيرادات وتصل بعملائها إلى 4.6 مليون

واستعرض المهندس محمد فتحى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى حققتها خلال عام 2022 ، والذى شهد زيادة معدلات توصيل الغاز لكل العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية، وقيامها بتوصيل الغاز الطبيعى لـ200 ألف عميل منزلى، و1351 عميلاً تجارياً و51 مخبزاً بلدياً.

كما تم التوصيل إلى 21 عميلاً صناعياً فى محافظات القاهرة ، الجيزة الأسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد ليصل اجمالى عملائها إلى 4.6 مليون عميل بما يمثل 33 % من إجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر، كما ساهمت فى توصيل الغاز لـ 167 محطة تموين سيارات ضمن مبادرة التوسع فى محطات التموين بالغاز لخدمة التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.



وكان لمشروع حياة كريمة نصيب كبير فى نتائج أعمال تاون جاس، حيث تم البدء فى توصيل الغاز لـ 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 530 كيلومترا من الشبكات الأرضية.

كما تم تنفيذ أكثر من16 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى أهل مصر وتطوير منطقة المنتزة بالأسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة ومستشفى أهل مصر وأبراج مثلث ماسبيرو .

وشهدت الجمعية استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التقنيات الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر عن طريق تدشين أول خدمة عملاء رقمية فى مصر (DCS) وتوفير خدمة العملاء المتنقلة فى اماكن التجمعات.

كما تم مناقشة الأعمال المبتكرة التى قامت الشركة بتفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ عمليات ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبزرها ماتم تنفيذه لصالح شركة النصر للبترول بالسويس ، كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

وحققت تاون جاس إجمالى إيرادات بلغت 3.2 مليار جنية وصافى ربح تجاوز 72 مليون جنيه فى سابقة تعد هى الأولى لها ، وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنية ليتماشى مع حجم الأعمال الحالية وكذا المشروعات المستقبلية.