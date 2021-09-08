وزير البترول: تكليفات واضحة من الرئيسي السيسى بدعم لبنان

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، في مؤتمر صحفى بالعاصمة الأردنية عمان عقب اجتماعه مع وزراء البترول والطاقة في الاردن وسوريا ولبنان ان هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم الاشقاء في لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية .

وقال انه تم وضع خارطة طريق خلال الاجتماع تنفذ خلال الأسابيع القادمة ومن خلال الفرق الفنية للعمل على ضخ الغاز الطبيعى الى لبنان في اقرب فرصة .

وأشار الى ان العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة .

ووجه الملا الشكر للمملكة الأردنية ونظيرته المهندسة هالة زواتى على الدعوة لعقد الاجتماع واستضافته في العاصمة الأردنية للتنسيق بين الدول الأربع .

وصرحت هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية بأن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بحث مساعدة لبنان من خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة وبذلكل الجهود لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة الذى يواجهه.

وأوضحت أن الاجتماع الرباعي اليوم ، بحث إعادة ضخ الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية إلى لبنان، وسيتم عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل لتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، حيث سيضم الاجتماع ممثلين عن الأردن وسوريا ولبنان، من أجل إعداد الاتفاقيات ،

وقالت أنه تم اليوم وضع خارطة للطريق لنقل الغاز المصرى للبنان، حيث تضمن الاجتماع اليوم مراجعة الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية وجاهزية خط الغاز ابتداء من مصر ووصولاً إلى لبنان ، والتأكد أن خط الغاز العربى الذى يعمل بكفاءة في مصر والأردن، جاهز للعمل في لبنان .

حيث توقف ضخ الغاز فيه منذ حوالى 10 سنوات وأنه من الممكن القول بأن البنية التحتية قد تكاد تكون جاهزة .

، كما أشارت للاتفاق على تحمل كل دولة تكلفة إصلاح خط الغاز أو شبكة الكهرباء فى أراضيها .

وأكدت أنه خلال 3 أسابيع سيتم مراجعة اتفاقيات خط الغاز من قبل فرق العمل الفنية المشاركة.

من جانبه وجه المهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية السورى الشكر والتقدير للمملكة الأردنية على الدعوة لعقد هذا الاجتماع المشترك لتفعيل اتفاقية خط الغاز العربى في وجود الدول المؤسسة لهذا المشروع والذى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في عام 2000 .

وأشار إلى أنه تم بدء عمليات انشاء البنية التحتية للمشروع في عام 2001 وانتهت في عام 2005 وبدء ضخ الغاز منذ ذلك التاريخ وحتى توقف .

ولفت الى انه تم التوافق على الكشف الفني لخط الغاز وأن هناك فريق فنى قد قام بزيارة الأردن منذ أسبوعين ويقوم الآن ببحث التكامل والتدقيق في هذا المشروع مع الفرق الفنية الأخرى من الدول المعنية وتم وضع خطة عمل خلال الأسابيع الثلاث المقبلة .

وأشار إلى أن جاهزية الشبكة السورية في حالة جيدة وأن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس بشار الأسد بضرورة الوقوف مع الشعب اللبناني لتجاوز أزمة الطاقة التي تعانى منها لبنان حالياً من خلال التعاون مع الدول العربية في نقل الغاز المصرى إلى لبنان وأن بلاده تدعم أي عمل عربى مشترك يحقق مصالح الشعوب العربية.

من جانبه اكد وزير الطاقة اللبناني الدكتور ريمون غجر أهمية التعاون الحالي مع الدول الشقيقة مصر والأردن وسوريا في قطاعات حيوية بلبنان مثل الكهرباء والوقود ونقل الغاز الطبيعى اللازم لتوليد الكهرباء .

حيث سيستفيد لبنان من الغاز الطبيعى المصرى في توليد 450 ميجاوات كهرباء من معمل دير عمار الذى يعد المعمل الوحيد الجاهز للعمل بالغاز وان التعاون كان قائماً في السابق ولكن تم إيقافه لأسباب قهرية وان عودته ستعود على لبنان بالفائدة .

ووجه الشكر لدول مصر والأردن وسوريا والوزراء على سرعة الاستجابة ، كما نوه ان لبنان ستقوم باستيراد الطاقة الكهربائية من سوريا والأردن بعد اصلاح البنية التحتية من المناطق المتضررة.