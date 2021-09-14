وزير البترول : تطوير الموانئ جزء رئيسى من استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء أصيل من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار إلى أن ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط هو أحد أهم هذه الموانئ والذي سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية.



وأضاف الملا خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتى بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسئولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، أنه جار حالياً الإعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء البترولي والتي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر، إضافة إلى إسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.



وأكد الملا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجديدة والمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء والمتابعة المستمرة لتذليل أي تحديات في هذا المجال.

كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات وتدابير السلامة على رأس أولويات العمل بميناء الحمراء كأحد المراكز الاستراتيجية لتداول وتجارة وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط .

ووجه بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة السلامة بالميناء والاستعانة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة تكنولوجيا ًجنبًا إلى جنب مع تأهيل وتدريب العاملين بالميناء بشكل مكثف فى مجالات السلامة لتحقيق اعلى فعالية فى هذه المنظومة الحيوية.



وخلال الجمعية العامة لشركة ويبكو استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة أهم المشروعات الحالية ونتائج الأعمال.

ولفت إلى أن التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء علي مساحة ١٢٠ فدانا وستشمل إنشاء مستودعي تخزين جديدين رقم ٩ و ١٠ بالميناء، إضافة إلى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، وجار حاليًا إعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجت.



وأضاف أن الميناء نجح في استقبال وتداول ٨٢ مليون برميل زيت خام على مدار العام بمتوسط ٢٢٥ ألف برميل يوميًا.

وأشار إلى أنه تم مؤخراً تشغيل مستودع جديد وهو المستودع رقم ٧ بالميناء فى مارس الماضى ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة ٤٠٪ لتصل إلى ١٣ر٢ مليون برميل، وجار حاليًا إنجاز أعمال المستودع رقم ٨ حيث يعد هذان المستودعان البالغ تكلفتهما الاستثمارية ٦٤ مليون دولار محورًا رئيسيًا فى تطوير قدرات الميناء.

وفي إطار استكمال أعمال التطوير فقد بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الآلى بمنطقة الميناء بواسطة شركة إنبي والتي تعد أحدث منظومة للتحكم وادارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة فى إدارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلي كفاءة وكذلك تحقيق اعلى مستويات الأمان فى التشغيل .

كما أنه جار تعزيز منظومة مكافحة الحريق بإنشاء محطة مكافحة برية احتياطية وإضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات، إلى جانب تحديث إمكانيات مكافحة التلوث البحري انطلاقا من كون الميناء مركزا لمكافحة هذا النوع من التلوث علي ساحل البحر المتوسط.

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